Feueralarm im Pflegeheim

Melder löst aus: Wehr findet nichts

+ Die Visselhöveder Feuerwehr musste am Montagabend zum Pflegeheim an der Mühlenstraße ausrücken. Foto: Kurz

Visselhövede – Das Pfingstfest war für die meisten Visselhöveder Feuerwehrleute recht ruhig verlaufen, aber am Pfingstmontag kurz vor 22 Uhr wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Visselhövede dann doch noch zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Senioren- und Pflegeresidenz an der Mühlenstraße alarmiert.