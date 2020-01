Brand bricht in der Küche aus

+ © Kurz Die Feuerwehr beim Einsatz am Luisenpark. © Kurz

Visselhövede – Zwölf Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Visselhöveder Straße Im Luisenpark sind am späten Dienstagabend vorsorglich für einige Stunden aus dem Gebäude geflüchtet, nachdem dichter Qualm in einer Wohnung im Erdgeschoss festgestellt worden war.