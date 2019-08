Feuer an der Biogasanlage

+ Der Brand ist in einem Heuberg entstanden. Foto: Beims

Jeddingen – In der Biogasanlage in Jeddingen Richtung Bleckwedel ist es am Freitagvormittag zu einem Brand gekommen. Beim Stroh mahlen hatten Arbeiter eine plötzliche Rauchentwicklung bemerkt. Das Jeddinger Tanklöschfahrzeug war zuerst vor Ort und löschte zunächst den Lader, mit dem die Arbeiter versucht hatten, das Stroh auseinanderzuziehen. „Dadurch war Feuer auf der Gabel“, erklärt Feuerwehrpressesprecher Sebastian Kurz. Mit insgesamt 31 Kräften waren die Feuerwehren aus Jeddingen und Visselhövede vor Ort. Das Visselhöveder Fahrzeug stellte bei Eintreffen eine Wasserversorgung her für weitere Löscharbeiten. Zusätzlich war ein Kradmelder vor Ort, mit dem die Einsatzkräfte eine Lageerkundung bei größeren Flächen machen können. Die Feuerwehrleute arbeiteten aufgrund der Rauchentwicklung unter Atemschutz. Eine genaue Brandursache ist bisher unbekannt und wird durch die Polizei ermittelt. acb