Fehlanzeige an der Bushaltestelle

Hütthofer Theater Metronom bereitet nächste Premiere vor

+ Metronom-Schauspielerin Karin Schroeder spielt die Hauptrolle in dem Stück „Der Hund im Haifischteich“, das am Samstag, 20. Oktober , in Hütthof Premiere feiert. - Foto Goehrt

Hütthof - Eine Frau sitzt an einer Bushaltestelle, mitten auf der Bühne des Theaters Metronom – aber eigentlich irgendwo in Deutschland. „Was gibt es hier überhaupt?“, fragt sich Karin Schroeder, die in der neuesten Eigenproduktion in die Rolle von Margot schlüpft, vor den noch leeren Reihen – bis zur Premiere am 20. Oktober sind noch einige Tage Probenarbeit angesetzt. „Supermarkt? Kirche? Post?“ Alles Fehlanzeige.