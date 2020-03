Die Fassade bröckelt

Theater Metronom setzt mit „Wallpaper“ auf neue Ausdrucksform

+ Energiegeladen und mit viel Ausdruckskraft präsentieren die vier Protagonisten das Tanztheater. Fotos: Heyne

Hütthof – Ein fast leerer Raum, an der Wand hängt Tapete im Currymuster der 1950er-Jahre. „Wallpaper“ – die Tapete, die dem gleichnamigen Tanztheaterstück seinen Namen gab – täuscht darüber hinweg: Was hier am Freitag und Samstagabend von Choreografin Sara Angius und den Tänzern Stefano Roveda, Lucreza Maimone und Antonelle Albanese zu erleben war, ist modernstes Tanztheater. Und genau das hatte die „Metronom“-Macher Karin Schroeder und Andreas Goehrt so fasziniert, dass sie das finanzielle Wagnis „Gastspiel“ eingingen.