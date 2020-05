Extralange Regentschaft

Visselhövede/Ottingen – „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, heißt es so schön im Volksmund. Doch im Moment fällt aufgrund der Coronakrise alles aus. Der Schützenverein Ottingen wäre am Sonntag als erster Verein im Schützenbund Visselhövede mit seinem Schützenfest dran gewesen. „Die anderen Vereine, die erst ab Ende Mai ihr Schützenfest terminiert haben, warten noch ab, wie sich die Lage entwickelt. Daher soll jeder Verein für sich entscheiden. Das wollten wir vom Schützenbund nicht über die Köpfe der Verantwortlichen bestimmen“, erläutert Cord Grünhagen. Er ist nicht nur Chef des Schützenbunds Visselhövede, sondern auch amtierender Schützenkönig des Ottinger Vereins.

Anders sieht es jedoch mit dem Bundesschützenfest aus, das Ende Juni in Jeddingen stattfinden sollte. „Jeddingen hätte es ohne Preisschießen geplant. Doch es wäre eine Großveranstaltung, an der 350 Personen teilnehmen. Daher haben wir vereinbart, das Bundesschützenfest auf Eis zu legen. Vielleicht kann man Ende des Jahres noch eine Veranstaltung planen, bei der ein Bundesschützenkönig ausgeschossen wird.“

Bei Schützenfesten nehmen rund 100 bis 200 Personen teil. „Doch wer geht zu Corona-Zeiten dahin? Selbst wenn wir ein Königsschießen veranstalten würden, wäre das mit riesigem Aufwand verbunden. Und wer will die Verantwortung übernehmen?“, fragt Grünhagen. Schützenfeste seien eine tolle Sache, aber zurzeit stünden andere Dinge im Fokus: „Unsere Feiern sind nicht lebenswichtig.“ Die Leute seien ohnehin ein wenig übersättigt von den vielen Veranstaltungen. „Vielleicht ist ein Jahr Pause gar nicht so verkehrt, und die Menschen freuen sich im nächsten Jahr so richtig auf die Feste, die dann kommen.“ Den Titel Schützenkönig werden er und seine Amtskollegen erst einmal behalten. „Ich bleibe im Amt. Es kann sein, dass für 2020 keine Königsscheibe vergeben wird.“ Was im September ist, wenn die Erntefeste wieder stattfinden sollen, wissen die Grünröcke ebenso wenig. „Man muss sehen, was kommt.“

Zum finanziellen Aspekt stellt Cord Grünhagen klar: „Sicherlich fehlen die Einnahmen aus dem Übungsschießen, den Papiersammlungen und auch die Feste bringen Geld in die Kasse. Aber die Gastwirte sind noch viel schlimmer dran, denen fehlen auch die Schützenfeste als Einnahmequelle.“

Da die Vereine auch Abgaben an Verbände zahlen müssen, appelliert der 50-jährige Ottinger: „Wichtig ist, dass die Mitglieder den Vereinen nun die Treue halten, auch wenn mal ein Jahr nichts läuft.“ aki