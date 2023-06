Region rund um Visselhövede bekommt 1,65 Millionen Euro für gute Ideen

Von: Jens Wieters

Die Vertreter der LAG inklusive der Bürgermeister aus der Samtgemeinde Bothel und Visselhövede vor der denkmalgeschützten Breidings Villa in Soltau. © Leeske

Visselhövede/Soltau – Gute Nachricht für die Hohe Heide: Die Gemeinden zwischen Soltau und Hemsbünde, Ottingen und Kirchlinteln können für bestimmte Projekte finanziell weiter aus dem Vollen schöpfen, denn 1,65 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt stehen in der neuen Förderperiode zur Verfügung. Der Förderzeitraum des EU-Leader-Programms läuft bis Ende 2027 und wird somit etwa zwei Jahre kürzer als die vorangegangenen Perioden ausfallen.

„Derzeit werden noch Projekte mit alten Fördermitteln abgearbeitet, die insgesamt eine Summe von 196 000 Euro ausmachen“, so der Regionalmanager Guido Pahl. Diese Vorhaben würden aber ausnahmslos mit den Restbeständen aus dem alten Förderhaushalt finanziert, betonte der Geograf, der seinen Posten an Christian Oddoy übergeben wird, der bisher als städtischer Gemeinwesenarbeiter in Visselhövede tätig war.

Immer mehr private Projekte

Oddoy freut sich schon auf die neuen Projekte aus den drei beteiligten Landkreisen, die er nach seinem Dienstantritt von der Idee bis zur Abrechnung betreuen wird. So bleiben für zukünftige Projekte die Auswahlkriterien unverändert und besonders private Vorhaben werden ausdrücklich begrüßt. Das bestätigte der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), Carlos Brunkhorst, der auf die 40 privaten Projekte der vergangenen Förderperiode hinwies. Insgesamt gab es 70 Vorhaben. „Das ist eine deutliche Steigerung der privaten Anträge. Damals hatten wir 64 Projekte, wovon 16 privat waren“, sagte er während der vergangenen Sitzung der LAG. Die LAG entscheidet letztendlich per demokratischer Abstimmung über die Förderanträge.

Christian Oddoy (r.) übernimmt das Regionalmanagement der Hohen Heide von Guido Pahl. © -

Die Projekte der Region Hohe Heide müssen mindestens einem Handlungsfeld des vorher festgelegten regionalen Entwicklungskonzepts entsprechen. Diese sind: Bürgerbeteiligung, Digitalisierung, Kooperation, Inklusion, Anpassung oder soziale Dorfentwicklung und Flächenmanagement. Aber auch die kulturelle Identität und das Ehrenamt, der Klimawandel und Grüne Infrastruktur, regionale Wirtschaftsallianzen, Bildung und Freizeit sowie lebendige Dörfer und Arbeiten auf dem Lande sind Themen, die durch Projekte zumindest zum Teil besetzt werden müssen.

Außerdem müssen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt werden: Das Projekt basiert auf einer Kooperation, dient der Steigerung der Anpassungsfähigkeit, berücksichtigt digitale Aspekte, nützt der gesamten Region und stärkt die Identität. „Projektideen können auch weiterhin form- und fristlos eingereicht werden“, so der bisherige Regionalmanager Guido Pahl.

Programm zur Stärkung der Kommunen

Zusätzlich zur personellen Veränderung im Regionalmanagement ändert sich auch die Betreuung der zuständigen Behörde. Denn nun ist das Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) aus Lüneburg verantwortlich, bisher waren das die Kollegen aus Verden. Siegfried Dierken vom ARL Verden betonte die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Förderperioden und übergab die Hohe Heide an seine Lüneburger Pendants Torben Braun und Melanie Schmalz.

In der LAG gab es auch personelle Veränderungen, weil Hanna Luttmann aus Klein Heins in der Gemeinde Kirchlinteln als neues Mitglied der LAG nun als Jugendvertreterin mitwirken wird. Die 17-jährige Auszubildende zur Sozialassistentin und Erzieherin möchte die Sicht der Jugend der Region Hohe Heide in die LAG einbringen. „Ich möchte einfach reinschnuppern, mitreden, wenn es passt und lernen“, sagte sie am Rande ihrer ersten Sitzung in Soltau. Zudem wird der Kirchlintelner Bürgermeister Arne Jacobs nun nicht nur Mitglied der LAG sein, sondern einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden.