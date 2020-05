Die etwas andere Turnstunde

Halle dicht / Lulu Effe bietet Gesundheitssport zwischen Büschen und Beeten

+ Fit im Alter: Für Elke Buchholz (v.l.), Sigrid Elfers und Gertrud Voigt, die immerhin schon 88 Jahre zählt, sind die Gymnastikübungen im Garten ein Geschenk des Himmels, so lange das Schwitscher Haus für Sport tabu ist. Fotos: Wieters

Schwitschen - Von Jens Wieters. „Das Gewicht aufs rechte Bein verlagern. Die Hände ganz nach oben. Und strecken! Na los, das schafft ihr.“ Annelore Effe, seit Jahrzehnten nur Lulu genannt, gibt Takt und Geschwindigkeit der Übungen vor, und Gertrud Voigt, Sigrid Elfers und Elke Buchholz recken ihre Arme weit in den Schwitscher Nachmittagshimmel, an dem sich an diesem Tag Sonne und Wolken abwechseln.