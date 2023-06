Frischer Wind in der Visselhöveder Bücherei

Von: Jens Wieters

Annette Möhrmann mit Bürgermeister André Lüdemann und Lektüre für ukrainische Flüchtlingskinder. © Wieters, Jens

Die Kinder in Visselhövede, aber auch in Jeddingen haben wieder Spaß am Lesen. Lesen ist offensichtlich wieder angesagt und das liegt sicherlich auch an dem motivierten Team vor Ort.

Visselhövede – Die rund 100 neuen Abc-Schützen, die nach den Sommerferien in Visselhövede (etwa 70) und in Jeddingen (um die 30) eingeschult werden, bekommen mit der Post nicht nur viel Informationsmaterial über ihre neuen Schulen und was dort neben Mathe und Deutsch noch so alles angeboten wird, sondern auch einen besonderen Gutschein von der Stadtbücherei: nämlich für einen Leseausweis.

„Damit versuchen wir, bereits den jüngeren Kindern aus der Stadt und den Dörfern den Lesestoff, den wir hier in Hülle und Fülle haben, schmackhaft zu machen“, sagt Kathrin Norden, Mitarbeiterin im Büchereiteam, das relativ neu von Annette Möhrmann geleitet wird.

Kathrin Norden und Annette Möhrmann (r.) von der Visselhöveder Stadtbücherei. © Wieters

Überhaupt sind die engagierten Frauen zurzeit eifrig dabei, Werbung für die städtische Einrichtung zu machen, die bekanntlich nach vielen Jahren im Haus der Bildung nun in einem extra umgestalteten Raum in der Oberschule an der Lönsstraße zu finden ist. Zwar im ersten Stock des Gebäudes, allerdings dennoch barrierefrei, denn ein Fahrstuhl steht älteren oder gehbehinderten Menschen dort zur Verfügung.

Möhrmanns und Nordens Einsatz lohnt sich offenbar, denn „wir sind vor allem bei den jüngeren Kindern wieder voll angesagt“, sagt Möhrmann mit Blick auf die Ausleihzahlen, die gerade in den vergangenen Monaten doch extrem in die Höhe geschossen sind.

„Das liegt vielleicht auch daran, dass wir eng mit der Schule vernetzt sind und sehr gut zusammenarbeiten“, vermutet Norden, die die räumliche Nähe von Bücherei und Schule durchaus als Vorteil sieht. „So gibt es mal eben schnell einen Austausch mit den Lehrkräften auf dem kleinen Dienstweg.“

Das Feedback lasse dann auch nicht lange auf sich warten. So seien einige Jungs neuerdings Mitglieder des neu aufgestellten Leseclubs der Bücherei, in dem es nach der Lektüre auch kleine Belohnungen gibt, wenn die Kinder bestimmte Fragen nach dem Inhalt des Buchs beantworten können. „Und die Lehrerin hat uns bestätigt, dass es bei den Schülern mit dem Lesen jetzt viel besser klappe als vorher“, freut sich Annette Möhrmann, die darauf hinweist, dass Kinder bis 14 Jahren die Bücher und auch andere Medien kostenlos ausleihen können. Aber auch die älteren Leseratten seien schon für kleines Geld dabei.

Neben dem Leseclub plant das Team noch weitere Aktionen wie zum Beispiel das Bilderbuchkino für die Vorschulkinder. Und auch die Kinder der ukrainischen Flüchtlingsfamilien im Stadtgebiet hat das Büchereiteam gedacht, denn in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung wurden einige Bücher angeschafft, die in kyrillischer Schrift verfasst worden sind. „Sie sind auch schön nach Altersgruppen gestaffelt“, betont Norden.

Aber auch Senioren finden immer wieder den Weg in die Stadtbücherei, um sich neben spannender Krimi-Lektüre oder Liebesromanen auch mit Fachbüchern zu versorgen. „Die brauchen demnächst keine Angst haben vor unserer in den Ferien anstehenden Schließungszeit, wir weisen die Leser in das recht einfache Onleihe-Portal ein, sodass die Zeit locker überbrückt werden kann“, so Möhrmann. In der Zeit vom 10. Juli bis zum 11. August werden nämlich die Sanitäranlagen der Schule saniert und dann bleibt Bücherei zu.