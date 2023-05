Erstes Visselhöveder Seifenkistenrennen in Planung

Von: Jens Wieters

Hans-Hinrich Hastedt (JBS, v.l.), Kevin Dumke (MSG Visselhövede), Willi Reichert (JBS) sowie Jens Dräger und Stefan Gerke (beide MSG Visselhövede) hoffen auf viele Teilnehmer zum ersten Seifenkistenrennen Visselhövedes. © Wieters

Die Planungen für das erste Visselhöveder Seifenkistenrennen laufen an. Der genaue Termin steht noch nicht, aber schon jetzt werden Teilnehmer gesucht.

Visselhövede – Die Kreativität von Hobbyrennfahrern und Modellbauern, von Straßenteams und Schulklassen, Vereinen, Initiativen oder auch von Eigenbrödlern ist jetzt gefordert, denn zum Ende des Sommers ist in Visselhövede das erste Seifenkistenrennen auf dem Gewerbecampus Lehnsheide geplant.

Das genaue Datum steht allerdings noch nicht fest, es könnte wohl auf das zweite Septemberwochenende hinauslaufen. Aber die Visselhöveder Stadtverwaltung, die Motorsportgemeinschaft Visselhövede (MSG), das auf dem Campus ansässige Unternehmen JBS und die Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten haben sich auf die Fahnen geschrieben, dieses Rennsportveranstaltung ohne Benzinverbrenner, Elektromotoren oder Dieselaggregaten auf die mehrere hundert Meter lange Strecke zu bringen.

Es geht um den Vissel-Campus-Cup

Auch die genaue Ausschreibung, die regelt, was eine Seifenkiste alles an Bord haben muss, steht natürlich noch nicht fest, aber die Veranstalter wollen zunächst einmal die Hobbybastler animieren, sich Gedanken über eine Teilnahme am neuen Vissel-Campus-Cup zu machen.

Die Straße in Richtung Süden, die das neue städtische Gewerbegebiet hinter dem Campus erschließt, eignet sich ideal für ein Seifenkisten- oder Bobbycarrennen. Denn aufgrund des natürlichen Gefälles der Fahrbahn werden die Piloten ihre Gefährte sicher auch ohne Anschubhilfe oder Rampe auf Geschwindigkeit bringen können.

„Wir fahren jeden Tag hier zur Arbeit vorbei und nach und nach ist bei uns die Idee gereift, dieses Rennen zu veranstalten“, sagen Hans-Hinrich Hastedt, Geschäftsführer bei JBS, und Will Reichert, der auf dem Gelände das Kulturhaus „ArtOutlet“ betreibt.

Da die Wege in Visselhövede nicht weit sind, wurde der Kontakt zur Stadt hergestellt. Bürgermeister André Lüdemann ist ebenfalls begeistert von der Idee: „Na klar, auch ich lasse mir ein Gefährt einfallen und gehe an den Start“, sagt er spontan eine Teilnahme zu.

Schrauber- und Fahrerteams gesucht Die Organisatoren des ersten Visselhöveder Seifenkistenrennens hoffen, dass sich bereits jetzt schon Schrauber- und Fahrerteams bilden, die Spaß daran haben, ein Gefährt an den Start zu bringen, das lenk- und bremsbar sein sollte. Die genauen Daten, Ausschreibungen und Kontaktadressen, wo man sich verbindlich anmelden kann, werden demnächst bekannt gegeben.

Die durch ihre vielen veranstalteten Rallyes rennsporterfahrenen Mitglieder der Motorsportgemeinschaft sollen für das nötige Equipment wie Zeit- und Weitenmessung und auch für die technische Abnahme sorgen. „Wir werden uns in den nächsten Wochen intensiv darum kümmern, wie eine Seifenkiste gebaut sein muss, um am Rennen teilzunehmen“, so MSG-Sprecher Jens Dräger. Dabei gehe es um grundsätzliche Dinge wie Bremsen und Lenkung, denn obwohl die Straße schnurgerade ist, sollten die Fahrzeuge doch schon in der Spur bleiben und zur Not auch gestoppt werden können.

Da aber das Rad auch in Visselhövede nicht neu erfunden werden muss, wird sich Willi Reichert auf nach Waffensen machen, wo die Macher des Mehrgenerationenhauses ebenfalls ihr erstes Seifenkistenrennen veranstalten. „Dabei geht es vor allem um versicherungstechnische Fragen“, so Reichert, der als Künstler außerdem bereits dabei ist, sich Gedanken über ein Werbeplakat zu machen.

Fest steht allerdings schon, dass es verschiedene Klassen geben wird, die an den Start gehen. Ähnlich wie in Waffensen könnte die Unterteilung beim Seifenkistenwettbewerbe in Alter und Gewicht erfolgen, während die jüngsten Piloten mit Kettcars oder Bobbycars die Piste heruntersausen. Damit sie auch dort bleiben, werden dicke Strohballen die Rennstrecke seitlich begrenzen.

„Uns geht es jetzt erst einmal darum, dass wir genügend verbindliche Zusagen und damit auch genügend Starter zusammenbekommen“, hofft auch Kevin Dumke von der MSG, dass möglichst viele Visselhöveder dabei sind und einige kuriose Gefährte wie ein Sofa auf Rädern oder andere lustige Dinge an den Start bringen.

Nähere Informationen dazu und natürlich auch Adressen, wo sich die Rennteams verbindlich anmelden können, gibt es demnächst in unserer Zeitung. „Wir sind noch in einer ganz frühen Phase der Planung, und werden alles Weitere, vor allem auch das genaue Datum in den nächsten Wochen festklopfen“, so die Organisatoren, die auch ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine stellen wollen.