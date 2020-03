Therapiehilfe bietet Suchtberatung in Visselhövede

Visselhövede / Rotenburg - Insgesamt 26 Frauen und Männer, darunter sowohl Betroffene als auch Angehörige, haben sich im vergangenen Jahr im Visselhöveder Bahnhof in der Beratungsstelle der Therapiehilfe der Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Landkreis Rotenburg Hilfe gesucht. Sieben von ihnen sind anschließend in eine stationäre Therapie gegangen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, wissen Leiterin Beatrix Meier und Psychologin Izolda Froesch-Kuni – daher sei es wichtig, dass es dieses vor Ort gibt.

Und das ist seit dem 1. Januar 2019 wieder der Fall. Denn nachdem die Suchtberatungsstelle unter dem Dach des Vereins für Sozialmedizin (VSM) ihre Tätigkeit eingestellt hatte, war danach zwei Jahre lang keine Beratung in Visselhövede möglich. Die Ausschreibungen im Landkreis danach galten zunächst nur für Bremervörde, Zeven und Rotenburg. Nun ist die Therapiehilfe aber wieder vor Ort, dank des Visseler Präventionsrats, der sich dafür stark gemacht hatte. Denn eine Dauerlösung war es nicht, die Betroffenen zum Beispiel nach Rotenburg kommen zu lassen – einer von ihnen ist in der Zeit mit dem Fahrrad die Strecke gefahren, weil es für ihn keine andere Möglichkeit gegeben hatte. „Wir sind am Bahnhof in der Stadt und gut erreichbar, der Bürgerbus hält dort“, sagt Froesch-Kuni.

In der Außenstelle sind ein Wartebereich und ein Beratungsraum, zur Verfügung gestellt von der Stadt. Fünf Stunden in der Woche ist Froesch-Kuni vor Ort, bietet jeden Mittwoch eine offene Sprechstunde an, aber sie vergibt auch Termine. Dort kann jeder hinkommen, der Hilfe sucht oder sich beraten lassen möchte, weil er eine Sucht bei einem Angehörigen oder Bekannten vermutet oder sogar davon weiß. So sei schon mal eine Vermieterin da gewesen, die sich Sorgen gemacht hatte. Manche werden auch von ihrem Arzt geschickt, aber viele Betroffene würden von sich aus kommen. „Es ist ein Irrglaube, dass viele denken, sie kommen erst, wenn ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt wird und sie müssen“, sagt die Psychologin. Diese Motivation, es selbst zu wollen, sei ein wichtiger Faktor. „Sie merken, irgendwas stimmt nicht“, meint Meier. Sie haben zum Beispiel den Alkoholkonsum bei anderen beobachtet und den eigenen reflektiert. „Sie fragen, ob es noch in eine gesunde Richtung geht oder sie etwas ändern müssen“, so Froesch-Kuni, die mit den Klienten versucht, eine Besserung oder Linderung zu erreichen. Wieder das Maß zu finden sei auch oft ein Grund, die Beratungsstelle aufzusuchen: keine Abstinenz, aber eine Suchtreduktion. Es gebe viele Wege; so unterschiedlich, wie die Menschen sind, sind auch die Situationen, in denen sie sich befinden. „Jedes Gespräch ist anders, da müssen wir uns individuell anpassen“, sagt Froesch-Kuni.

„Manche sind froh, diesen ersten Schritt hierher erstmal gemacht zu haben“, so die Psychologin. Und wer diesen wagt, habe häufig hohen Hilfebedarf. Möglichkeiten zu helfen, gebe es verschiedene. So können die Suchtkranken neben dem Beratungsgespräch an Selbsthilfegruppen teilnehmen, von denen es eine in der Heidestadt gibt. Wenn nur ein Entzug, eine Entgiftung oder eine stationäre Entwöhnungstherapie helfen, füllt Froesch-Kuni Formulare aus, sorgt dafür, dass die Klienten in eine Fachklinik kommen – je nach Alter und Sucht. „Wir begleiten auch den Prozess bis zur Therapie, damit die Leute bei der Stange bleiben“, merkt Meier an. „Manchmal dauert es zwei Wochen ab Antragstellung, es können aber auch drei Monate sein – und jetzt mit Corona verschiebt sich auch alles ein bisschen“, ergänzt Froesch-Kuni.

Es gibt unterschiedlichste Süchte, manchmal fallen auch mehrere zusammen. In den vergangenen Jahren hat sich eine besonders herauskristallisiert: Mediensucht – nicht nur unter jungen Leuten, auch im mittleren Alter. Sie ist seit einigen Jahren offiziell anerkannt. „Da es dafür weiter keine Beratungsstellen im Landkreis gibt, kümmern wir uns als erste Anlaufstelle“, erklärt Meier. In Niedersachsen seien in Teilen Medienberater unterwegs gewesen, aber die Förderung sei ausgelaufen. „Auf Dauer kommt keiner drum herum, Medienberater einzustellen, auch hier – da müssen wir noch nachbessern“, macht die Leiterin deutlich. Dennoch werde bereits viel Präventionsarbeit im Landkreis betrieben. Der Berater ist in Firmen, Schulen und anderen Einrichtungen unterwegs. „Er arbeitet mit ihnen, bildet Mitarbeiter fort und erklärt, wie man mit Süchtigen umgeht.“

Guckt man auf die offiziellen Zahlen, finden sich darunter sowohl in Visselhövede als auch im Landkreis deutlich mehr Männer. Sind sie anfälliger? „Männer neigen nicht stärker zur Sucht, es gibt unterschiedliche Gründe“, verneint Meier. „Bei den Drogenabhängigen sagen wir immer, dass die Frauen sehr viel später im System landen – sie haben mehr Talent, zu funktionieren und ihre Dinge länger geregelt zu bekommen. Bei Frauen ist es häufig verdeckter.“ So kämen oft Frauen, die sagen, dass sie ihren Alltag tagsüber mit den Kindern geregelt bekämen und erst abends trinken würden. Das sei zum Teil nur eine Illusion, meint Meier: „Die Kinder bekommen natürlich trotzdem was mit.“

Hintergrund: Mehr Männer als Frauen in der Suchtberatung

26 Menschen haben sich im vergangenen Jahr Unterstützung in der Therapiehilfe im Visselhöveder Bahnhof geholt: 20 Männer und sechs Frauen haben insgesamt 134 Beratungsgespräche wahrgenommen. Im gesamten Landkreis sind es 513 Beratungsgespräche gewesen. Die Verteilung ist dabei ähnlich gelagert wie in Visselhövede: Auch hier sind es deutlich mehr Männer (373 Klienten) als Frauen (140 Klienten), die sich professionelle Hilfe holen. Bei den Süchten steht Alkohol in Visselhövede an oberster Stelle, danach folgen Cannabiskonsum und dann Politoxikomanie, bei der mehrere Süchte, darunter auch Tabletten, gleichzeitig auftreten können. Die größte Gruppe der Betroffenen ist in der Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren zu finden.