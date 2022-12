Erste Pläne für das Millionen-Projekt Visselschnecke

Von: Jens Wieters

Teilen

So soll der neue Kindergarten auf dem Gelände der ehemaligen Schützenhalle mal aussehen. Aufgrund der Gebäudeform trägt er den Arbeitstitel Visselschnecke. © Büro Gottschalk

Visselhövede plant eine neue Kita an der Bahnhofstraße. Rund 4,5 Millionen Euro teuer könnte das markante Bauwerk werden - aber wann es losgeht, ist noch offen.

Visselhövede – Der Platz ist durch den Abriss der Schützenhalle an der Bahnhofstraße bereits vorhanden, aber wann die ersten Kinder in die Kita Visselschnecke einziehen, ist aufgrund der mit rund 4,5 Millionen trotz einiger Fördergelder doch recht teuren Investition noch längst nicht raus. Im Gespräch ist unter Visselhöveder Politikern ein Baubeginn im Frühjahr 2024. Ergo hat die Planerin Grit Peters vom Nenndorfer Ingenieurbüro Gottschalk noch viel Zeit, den neuen Kindergarten im Detail zu planen.

Drei Kita- und zwei Krippengruppen

Erste Ideen hatte sie dem Bau- und Schulausschuss bereits am Donnerstagabend vorgestellt. Auffällig ist dabei vor allem der runde Gebäudekörper, in dem die drei Kita- und zwei Krippengruppen Platz finden werden. „Das bietet sich nicht nur aus ökologischer Sicht wegen der geringeren Fläche der Außenwände an, sondern schafft im Innern auch eine Art Zentrum für Veranstaltungen“, so Peters. Ihren Ideen nach werden alle Gruppenräume nach außen hin eine Terrasse bekommen, jede Gruppe hat ihre eigenen Sanitäreinrichtungen sowie ihre Garderobe, und die kleinsten Krippenkinder können in separaten Räumen ihren Mittagsschlaf halten.

927 Quadratmeter Nutzfläche

Die Zufahrt des dicht mit Bäumen bewachsenen Areals, die stehen bleiben werden, erfolgt über die Bahnhofstraße. Vor der Kita Visselschnecke, die Peters wegen ihres schneckenhausartigen Grundrisses so getauft hat, werden zehn Stellplätze für Eltern und sieben für die Mitarbeiter eingerichtet. In den Nebengebäuden haben Fahrräder, Kinderwagen und Mülltonen Platz. Von dort erfolgt auch die Anlieferung des Mittagessens. „Insgesamt haben wir 927 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung“, so die Fachfrau. Sie plant das Haus nachhaltig in Holzrahmenbauweise, die im Vergleich zum Mauerwerk aus Stein bis zu 15 Prozent günstiger sein wird. Auf den Dächern sollen die Photovoltaikanlagen Strom produzieren. „Ideal, weil wir ja nur tagsüber Strom brauchen“, so Peters Kollege Hendrik Wahlers. Warmes Wasser zum Händewaschen kommt über einen Durchlauferhitzer aus dem Hahn. „Weil wir es ja oft nur für wenige Sekunden brauchen“. Der Ausschuss stimmte den Plänen geschlossen zu, wohlwissend, dass das Geld noch lange nicht ausgegeben werden muss.