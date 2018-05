Die erste „petite conversation“

Francemobil zu Gast in der Oberschule / Schüleraustausch im Blick

+ Loic Pointeaux (3.v.r.) präsentierte den Fünftklässlern die Sprache und Kultur seiner französischen Heimat. - Foto: Leeske

Visselhövede - Von Henning Leeske. „Bonjour, mesdames et messieurs“, hieß es in den fünften Klassen der Visselhöveder Oberschule, als Loic Pointeaux mit dem Francemobil in der Visselstadt vorbeischaute. Und die Schüler staunten, dass die Franzosen tatsächlich zuerst die Männer und dann die Frauen begrüßen.