Erneut eine „Kita Musica“

Kreischorverband zertifiziert den Riepholmer Kindergarten

+ Die Momos feiern mit ihren Gästen die erneute Auszeichnung als „Kita Musica“.

Riepholm – „Bei uns wird täglich gesungen“, steht auf dem Schild, das die Momokinder stolz präsentieren. Nun weiß ja jeder, der den Kindergarten in Riepholm kennt, dass dies wörtlich zu nehmen ist. Kindergartenleiter Tom Kirk und seine Kollegin legen großen Wert darauf, dass Musik und Gesang im Tagesgeschehen nicht zu kurz kommen. Immer wieder entstehen neue Lieder, denn, so Kirk: „Es gibt nichts, über das nicht ein Lied geschrieben werden kann.“ Und so ist die dicke Liedermappe gefüllt mit Liedern aus dem Alltag der Momokinder, mit Geschichten von Räubern und Zwergen, Feen und Piraten, Bauern und Feuerwehrleuten.