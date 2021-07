Erneut Bombendrohung in Visselhövede

Abriegelung um den Combi-Markt

Polizeiabsperrung in Visselhövede nach einer Bombendrohung.

Erneut gab es am Dienstag eine Bombendrohung in Visselhövede, diesmal für den Combi-Markt an der Goethestraße. Die kurzzeitige Evakuierung ist aber bereits wieder aufgehoben.

Visselhövede - Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat ist es am Dienstag zu einer Bombendrohung in Visselhövede gekommen. Nach dem Fehlalarm an der Oberschule gab es nun um 10.47 Uhr eine Bandansage, mit schlechter Verbindung: Um 11.20 Uhr solle eine Bombe im Combi-Markt hochgehen. Kurzzeitig hatte die Polizei daher die Bundesstraße 440 im Bereich Wiesenstraße bis einschließlich Süderstraße abgesperrt. Außerdem sind im Umkreis von 300 Metern um den Markt sämtliche Geschäfte und Büroräume evakuiert worden. Die Frist ist mittlerweile verstrichen, auch der zunächst angeforderte Bombenspürhund werde nicht mehr benötigt, so die Polizei, die nun weitere Ermittlungen anstellen wird. Geschäftsleute und Kunden dürfen wieder in die Gebäude zurückkehren.