Der Weg hin zu erneuerbarer Energie

Visselhövede/Bremen – Das Visselhöveder Mineralölunternehmen Hoyer hat jetzt in einen Hersteller von Stromspeichern investiert. Wie Hoyer mitteilt, ist die Firma nun die Mehrheitsgesellschafter an der Bremer Powertrust GmbH. Im Bereich der erneuerbaren Energien sei Powertrust mit leistungsstarken und sicheren Stromspeichern seit vielen Jahren ein Begriff. „Die Akkus der Stromspeicher können weder explodieren noch brennen und praktisch zu 100 Prozent recycelt werden“, so Hoyer in einer Pressemitteilung.

Powertrust wurde 2014 gegründet und arbeitet seit Spätsommer 2018 unter Leitung des Unternehmers Mike Heger im Bereich erneuerbare Energien. Heger und sein Team hätten in den vergangenen gut eineinhalb Jahren nicht nur Service und Technik ihrer Speicherlösungen weiterentwickelt, sondern auch das Angebot zu kompletten Energielösungen für Gewerbe, Landwirtschaft und Privatkunden erweitert.

Die Hinwendung zu erneuerbaren Energien vollziehe die Unternehmensgruppe Hoyer in einer Phase des Wachstums in ihren klassischen Geschäftsfeldern. Chef Thomas Hoyer erklärt dazu: „Unsere Zukunft liegt in einer Vollversorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, auch wenn das aktuell vielleicht noch in weiter Ferne zu sein scheint. Der Wandel von fossiler zu erneuerbarer Versorgung ist bereits in vollem Gange.“ In Zukunft wolle man neben klassischer Energie auch CO2-neutrale Energiedienstleistungen anbieten, bis hin zur CO2-neutralen Eigenversorgung mit Fotovoltaik und Stromspeicher.

Stefan Hoyer, neuer Geschäftsführer bei Powertrust, ergänzt: „Mit der Beteiligung am Stromspeicherhersteller Powertrust hat sich die Hoyer Unternehmensgruppe für einen Lösungsanbieter entschieden, der nicht nur in Stromspeichern, sondern in Energielösungen denkt und diese erfolgreich realisiert.“ Beide Unternehmen wollen nun gemeinsam Angebote für E-Mobilität, neue Wärme und leitungsgebundene Versorgung mit Gas und Strom – klassisch und ökologisch – entwickeln und anbieten. Für den Bereich Elektromobilität sollen in Kooperation mit Powertrust alle Hoyer-Tankstellen mit Schnellladesäulen ausgestattet werden, heißt es. „Unser Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz an Schnellladesäulen an unseren Tankstellen zu installieren und zu betreiben“, kommentiert Markus Hoyer seine Vision von Mobilität in der Energiewende. mro