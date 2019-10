Das Ende ist in Sicht

Schwitschen - Von Jens Wieters. Keine Schlaglöcher auf der Straße, keine ausgefransten Fahrbahnkanten und keine Unebenheiten auf den Radwegen: Wer regelmäßig die Landesstraße 171 vom Ortsausgang Visselhövede in Richtung Drögenbostel nutzt, wird sich über das sanfte Dahingleiten mit dem Auto auf dem topfebenen Asphalt oder das rückenschonende Radeln auf den nagelneuen Radweg freuen. Aber nur bis zum Ortseingangs Hiddingens. Denn hinter dem Gasthaus Röhrs stehen immer noch die Sperrschilder der Dauerbaustelle.

„Und das auch noch bis etwa Ende November“, verrät Rick Graue von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus Verden ein bisschen etwas über den Zeitplan, der bereits seit vier Monate andauerenden Maßnahme.

17 Wochen, die nicht nur die Nerven der Anlieger der betroffenen Bauabschnitte strapaziert haben, sondern auch 119 Tage, die Auto- und auch Lkw-Fahrer genutzt haben, um zu versuchen, auf sogenannten Schleichwegen die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Rosebruch, Moordorf und Behningen zu umgehen, um wieder auf die L171 und Richtung Neuenkirchen zu gelangen. Das galt natürlich auch für die Gegenrichtung.

Oft wurden dieses Versuche von bösen Blicke der Anlieger der Schleichwege begleitet, manchmal wurde es auch teuer. Nämlich dann, wenn die Umleitungsignoranten auf die Polizei trafen. „Solch eine Straße fällt nun mal nicht vom Himmel und die Autofahrer müssen Unannehmlichkeiten ganz einfach in Kauf nehmen, Es ist ja für einen absehbaren Zeitraum,“, so Visselhöveder Polizeichef Matthias Wölk.

Zusätzlich gab es vor einigen Wochen Kritik an der Beschilderung der Baustelle. Denn eigentlich ist die Einfahrt in den Baustellenbereich für Fahrzeuge aller Art verboten, Es gibt aber aktuell zum Beispiel den Hinweis, dass Schwitschen zu erreichen ist. „Die Erreichbarkeit bis zu den Bauabschnitten gilt aber nur für Anlieger. Mit diesen Maßnahmen sind im Bereich der Landesstraße jedoch alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt worden, um überörtliche Verkehre aus dem gesperrten Abschnitt herauszuhalten“, so hatte die Landesbehörde argumentiert.

Aber dieses Konfliktpotenzial gehört bald der Vergangenheit an, verspricht Rick Graue: „Wir liegen eigentlich voll im Zeitplan und rechnen damit, dass wir den letzten Bauabschnitt für die Fahrbahnen, die Hiddinger Ortsdurchfahrt, in der vorletzten Novemberwoche fertigstellen.“

Graue glaubt, dass die Anlieger die frisch geteerte Straße dann ab dem 23. November wieder befahren können“. Anschließend müsse noch der Geh- und Radweg zu Ende gebaut werde, sodass es „wohl Anfang/Mitte Dezember wird“, bis die Baufahrzeuge endgültig abrücken und die Straße fix und fertig dem Verkehr wieder übergeben wird.

Etwas mehr Zeit hätten die Arbeiten an der Entwässerung der neuen Straße gekostet. „Vieles sieht man erst, wenn man dabei ist“, so Graue. Auch die teilweise enormen Höhenunterschiede zu den Grundstückseinfahrten an der Strecke hätten die Männer der Baufirma gefordert. „Aber es geht dem Ende entgegen“, so Graue über die Baustelle, deren Kosten vor Beginn auf rund 2,8 Millionen Euro beziffert worden sind.