Elisabeth und Hermann Klopp aus Nindorf feiern Diamantene Hochzeit

Von: Jens Wieters

Elisabeth und Hermann Klopp. © Wieters

Seit 60 Jahren sind Elisabeth und Hermann Klopp aus Nindorf nun verheiratet. Beide haben sich im Laufe der Jahre durch großes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Nindorf – „Auf der Hinfahrt haben wir hintereinander gesessen, auf der Rückfahrt dann nebeneinander“, erinnert sich Elisabeth Klopp noch genau an den Moment als ihr späterer Mann Hermann in ihr Leben trat. Gemeint ist eine gemeinsame Busreise zur Grünen Woche nach Berlin, die bereits viele Jahrzehnte her ist, aber dennoch dafür gesorgt hat, dass die beiden Nindorfer jetzt Diamantene Hochzeit feiern.

„Und das gleich in zwei Etappen: Einmal mit vielen Freunden und Bekannten aus Nindorf am Freitag und natürlich mit der Familie am Samstag“, berichtet Hermann Klopp. Und die ist nicht ganz klein, denn die vier Söhne Heinrich, Karsten, Joachim und Eckhard haben ihren Eltern nicht nur Schwiegertöchter beschert, sondern auch zehn Enkel, die in fast ganz Deutschland beheimatet sind.

Die Reisefreudigkeit ist bei der Familie Klopp sowieso fest verwurzelt, denn Elisabeth (88) stammt gebürtig aus Halle an der Saale, und Hermann (ebenfalls 88) aus der Region Gifhorn. Während Elisabeth ihre Heimat in Nindorf als Kind aus gesundheitlichen Gründen fand, war ihr Hermann später nach dem Besuch der Grünen Woche nachgereist. „Ich habe aber immer noch mein Landwirtschaftsstudium in Göttingen vor der Brust gehabt, sodass es damals viel Fahrerei war“, erinnert sich der Diplom-Landwirt.

Aus diesem Grund haben die beiden auch erst mit 29 Jahren geheiratet. „Das war für damalige Verhältnisse ziemlich spät“, sagt Elisabeth Klopp, die Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, die später auch im Prüfungsausschuss für Landwirte-Azubis und -Meister gesessen hat.

„So haben wir nach der Übernahme des Hofs gemeinsam nach und nach rund 75 Lehrlinge zu Landwirten ausgebildet.“ Entsprechend voll war es in der Küche zu den Essenszeiten: „Zwölf bis 15 Personen waren wir immer.“

Neben der Landwirtschaft „deren Wandel von mühsamer Handarbeit zur Hochtechnologie wir direkt mitbekommen haben“, stand und steht aber auch das Engagement für die Gesellschaft bei dem rüstigen Ehepaar hoch im Kurs. So waren Hermanns Klopp Abende mit politischen Sitzungen im CDU-Gemeindeverband, etliche Vormittage als ehrenamtlicher Richter am Landes-Finanzgerichtshof und viele Stunden als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins Visselhövede ausgefüllt. Seinen guten Kontakten war es damals auch zu verdanken, dass sich das renommierte Unternehmen Landdata, das zurzeit die Buchhaltung von zwei Dritteln aller deutschen Bauern übernimmt, überhaupt in Visselhövede etabliert hat.

Das Jubelpaar war auch in der Landjugend aktiv und Elisabeth Klopp hat den Visseler Landfrauenverein 15 Jahre geführt, war Schöffin am Jugendgericht und organisiert seit 30 Jahren die Nindorfer Gemeindenachmittage.

„Zwar wird im Alter alles ein bisschen mühsamer, aber das tägliche Kochen und auch der Einkauf sowie die Arbeit mit den Bienen halten jung“, betonen beide und steigen problemlos „unsere Gymnastiktreppe“ rauf. Denn das Diamantpaar bewohnt das obere Stockwerk des historischen Bauernhauses, während Joachim und Nicole Klopp unten wohnen und den Hof bewirtschaften.