Trecker-Treck zieht auf  ehemaliges Kasernengelände

Elfte Veranstaltung in Nindorf

+ © Kirchfeld Das Nindorfer Trecker-Treck-Team bietet auch den kleineren Zugmaschinen reelle Chancen, die begehrten Pokale und Preise zu ergattern. © Kirchfeld

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Hier war in den vergangenen Wochen viel mehr los als in all den Jahren mit den Soldaten“, so ein Visselhöveder, der das Treiben auf dem Gelände der ehemaligen Visselhöveder Kaserne beobachtet hat. Denn dort leistet das Trecker-Treck-Team Nindorf nämlich ganze Arbeit, um den früheren Biwakplatz herzurichten für die elfte Veranstaltung, die am Sonntag, 3. Juni, erstmals an dem neuen Standort stattfindet.