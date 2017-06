Exxon-Versenkbohrstelle Gilkenheide nicht mehr in Betrieb

Der Einstieg in den Ausstieg

+ © Wieters Exxon-Mitarbeiterin Daniela Davies (Mitte) erläutert den Rückbau den Politikern (v.l.) Astrid Kirmeß (CDU), Dagmar Kühnast (SPD, verdeckt) Bürgermeister Ralf Goebel, Eckhard Langanke (WiV) und Heiner Gerken (Grüne). © Wieters

Hiddingen - Von Jens Wieters. In die Versenkbohrstelle Gilkenheide Z1 bei Hiddingen wird kein Lagerstättenwasser mehr verpresst, das bei der Erdgasproduktion anfällt. „Seit dem 30. April ist die Anlage stillgelegt und wird in den kommenden Jahren Stück für Stück zurückgebaut“, erläutert Daniela Davies, Exxon-Mobil-Betriebsleiterin der Produktionsstätte in Bellen.