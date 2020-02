Clare Orth vom Dorfverein will noch nicht so viel über die Präsentation verraten. Fotos (3): Wieters

Buchholz - Von Jens Wieters. 226 Einwohner, von einem Bach mit dem Namen Vissel umschlungen, alte Eichen auf noch älteren Höfen und ein reges dörfliches Leben, in dem alle Generationen integriert sind und jeder zweite Bewohner im Dorfverein aktiv ist – so lässt sich die kleine Ortschaft Buchholz kurz und knapp beschreiben. Aber aus klein soll groß werden – und zwar beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dort will Buchholz ganz groß herauskommen. „Und wenn es am Ende doch nicht klappen sollte, haben wir auf jeden Fall wieder eine ganze Menge für die Dorfgemeinschaft getan“, sagt Clare Orth, Schriftführerin des Dorfvereins. Buchholz habe im Laufe der Jahre trotz aller strukturellen Veränderungen seinen dörflichen Charakter bewahrt. „Buchholz ist einfach l(i)ebenswert“, heißt es darum auf der Homepage der Stadt Visselhövede.

Damit die Ortschaft aber ziemlich weit oben auf den Podestplätzen landet, werden die Einwohner in den kommenden Monaten die Ärmel aufkrempeln, um ihr Dorf auf Vordermann zu bringen.

Wie und in welcher Form das geschehen soll, wurde während eines Treffens in der ehemaligen Gaststätte Zum alten Burggraben erörtert. Als Richtschnur wurden dabei die Tipps der Expertenkommission des Landkreises genommen, die während einer Erstbesichtigung Mitte Dezember dem Vorstand des Dorfvereins und dem Ortsvorsteher Dominik Oldenburg bereits einige Verbesserungsvorschläge überbracht hatte. Clare Orth: „Wir haben uns unter anderem auch die Fragen gestellt: Was wollen wir in Buchholz beibehalten? Wie soll die Zukunft des Dorfs aussehen? Wie können wir das Dorfleben für alle Generationen und auch zum Beispiel für Radwanderer nachhaltiger und schöner gestalten?“

Die Ideen seien zahlreich gewesen, kreativ und zum Teil sogar visionär. „Es war beim ersten Zusammentreffen bereits möglich, Arbeitsgruppen zu bilden, die e Ideen in Taten umsetzen sollen“, berichtet Orth. So würden sich einige Buchholzer zum Beispiel um die Gehölze und Bäume kümmern, denn die Experten hätten schon darauf hingewiesen, dass ein paar mehr Obstbäume wünschenswert seien. „Vor allem die Kirschlorbeerhecken kommen nicht gut an. Die sind zwar leicht zu pflegen, gehören nach Ansicht des Gremiums allerdings nicht in ein niedersächsisches Dorfbild“, so Orth, die aber noch nicht alles verraten will, was in den kommenden Monaten angepackt wird. Aber „eine weitere Gruppe wird sich in den nächsten Wochen um das Denkmal kümmern, das freigeschnitten und optisch aufgefrischt wird“.

Grundsätzlich sei Nachhaltigkeit das Stichwort, unter dem das Dorf sich für den Wettbewerb rüstet. „Ziel ist es, der Kommission ein fertiges Konzept zu präsentieren, warum Buchholz auch für spätere Generationen ein Ort ist, in dem es sich prima leben lässt.“ Dabei müsse natürlich bis zum Sommer noch längst nicht alles fertig sein. „Manches braucht halt eine Weile.“

So zum Beispiel das Projekt von Frido Bremer, der aktuell an der Dorfstraße mit der Motorsäge aktiv ist. Klingt zunächst nach Kahlschlag. Ist es auch – aber aus gutem Grund. „Denn die Fichten waren vom Borkenkäfer befallen und mussten weg, um die Ausbreitung der Insekten zu verhindern“, betont Bremer. Der hat für das Eckgrundstück keine besondere Verwendung. „Und was liegt darum also näher, als dort eine bunte Blumenwiese zu säen und Obstbäume zu pflanzen. Das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für Artenvielfalt“, so Bremer, der die Wiese allen Dorfbewohnern zur Verfügung stellen will.

Bis die bunten Blumen an der Dorfstraße blühen, vergehen zwar noch ein paar Tage, aber dennoch müssen sich die Buchholzer sputen, denn bis zum 29. Juni muss das Konzept stehen. „Dann kommt nämlich die Kreisbewertungskommission zur sogenannten Endbereisung. Dann haben wir rund 90 Minuten Zeit, unser Dorf von seiner besten Seite zu präsentieren“, klärt Orth auf.

Wie das genau geschehen soll, darüber will die Vereinssprecherin ebenfalls noch nicht berichten„Das soll ja eine Überraschung werden.“

Im Mittelpunkt wird aber auch die Remise stehen, die vor rund zehn Jahren im Rahmen der Verbunddorferneuerung aufgebaut worden war. Die ist zurzeit der unumstrittene Dorfmittelpunkt und Treffpunkt für alle Generationen. Sie wird ebenso liebevoll von Gruppen des Dorfvereins gepflegt wie das üppige Außengelände samt Kinderspielplatz. „Darum wird sie bei der Präsentation sicher eine Rolle spielen“, so Orth. Bis dahin bleiben bei den Buchholzern die Ärmel aber sicher noch hochgekrempelt.

Seit vier Jahrzehnten für die Zukunft der Dörfer

m die Dörfer lebenswerter zu gestalten und zukunftsfähiger zu machen, führt der Landkreis seit mehr als vier Jahrzehnten den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ durch. Der hat sich entsprechend den Anforderungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels entwickelt. So sind neben den Verschönerungs- und Gestaltungsmaßnahmen die Aktivitäten und Aktionen hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit in den Vordergrund gerückt. Teilnehmen können Orte mit bis zu 3 000 Einwohnern. Sie erhalten neben einer Urkunde eine Prämie zwischen 1 500 und 5 000 Euro für die Dorfkasse. Sieger haben die Möglichkeit, am Bezirks-, Landes und Bundeswettkampf teilzunehmen. Im laufenden Wettbewerb sind aus dem Altkreis-Region Mulmshorn, Bellen und Buchholz dabei.