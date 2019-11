An einem Strang

Visselhövede - Von Farina Witte. Die St. Johanniskirchengemeinde Visselhövede und der Heimatverein rücken näher zusammen. Beide veranstalten schon seit Jahren vor Weihnachten ein entsprechendes Fest. Und weil es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins gibt, wollen beide Einrichtungen ihre Angebote miteinander vernetzen. Dafür haben sie sich das zweite Adventswochenende ausgesucht. Die Kirchengemeinde lädt dann zum „Himmlischen Vergnügen“ ein, der Heimatverein zum Adventsbasar.

Rund um die Kirche findet die Veranstaltung allerdings nur am Sonntag statt. Das liegt daran, dass die Kirchengemeinde es personell nicht anders stemmen könne, erklärt Hanne Meier-Zindler vom Kirchenvorstand. Das „Himmlische Vergnügen“ habe den Charakter eines Weihnachtsmarktes. „Wir wollen mit dem neuen Namen allerdings deutlich machen, dass wir ein neues Format und einen neuen Ort haben, damit die Menschen in Visselhövede zusammenkommen können“, sagt Pastor Florian Hemme. Er wird am 8. Dezember das Treiben mit einem Gottesdienst um 11 Uhr einläuten. Im Anschluss gibt es eine Suppe im Gemeindehaus. Auch gibt es warme Getränke und Süßspeisen im Adventscafé – traditionell bringen sich hier auch die Ortschaften ein. Das Weihnachtsmarkt-Ambiente wird komplettiert durch Anbieter von Kunsthandwerk sowie einem Flohmarkt. In der Kirche gibt es eine Krippenausstellung zu sehen. Geplant sind außerdem ein Kinderkino und Kutschfahrten, der Posaunenchor wird den Tag musikalisch begleiten. Gegen Abend ab 17.30 Uhr ist ein Akkordeonkonzert zu hören, das das Ende des „Himmlischen Vergnügens einleitet.

Das neue Konzept wolle die Gemeinde nun erst einmal ausprobieren, erklärt Pastor Hemme. Die Organisatoren hoffen aber, dass es sich etabliert. „Wir können uns vorstellen, dass wir im kommenden Jahr auch mehr Vereine ins Boot holen“, so Hemme. So könne die Veranstaltung durchaus weiter wachsen.

Der Heimatverein plant derweil für das Wochenende am zweiten Advent seinen traditionellen Basar. Dieser findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, im Heimathaus und auf dem umliegenden Gelände statt. Dabei, kündigt Barbara Schliep an, werde es nicht nur typische Weihnachtsartikel geben. Schliep zeigt für die Organisation des Adventsbasars verantwortlich. „Die klassischen Weihnachtsartikel sind am zweiten Advent nicht mehr so gefragt“, meint sie. Es stehe schon jetzt fest: „Wir sind gewachsen.“ Es werde mehr Aussteller geben, auch im Außenbereich.

Draußen gibt es Bratwurst und Glühwein, im Heimathaus ein Tortenbuffet. „Es geht um das Heimelige, das Gemütliche“, findet Schliep. Das sei dem Verein wichtig, aber auch den Ausstellern. „Wenn die Rahmenbedingungen passen, kommen sie gerne wieder“, sagt die Vorsitzende Christiane Wuttke.

Nicht nur das Wochenende verbindet die Kirchengemeinde und den Heimatverein. Sie laden gemeinsam ein und ziehen an einem Strang, so der Tenor beider Einrichtungen während eines Pressegesprächs. Es soll keine Konkurrenz zum Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins darstellen. Dieser plant in diesem Jahr keine solche Veranstaltung. Ob sich das in den kommenden Jahren ändert, hängt davon ab, ob es ein neues Konzept gibt, erklärt Ulf Timmann.

Vielmehr wollen Kirche und Heimatverein den Besuchern aus Visselhövede und von außerhalb trotzdem einen Weihnachtsmarkt bieten. „Wir müssen auf beides aufmerksam machen“, verdeutlicht Erhard Grunhold vom Heimatverein. Die Organisatoren wollen sich etwas überlegen, um die Besucher zu beiden Standorten, an denen das Weihnachtsfest eingeläutet wird, zu locken.