Eine Spende, die von Herzen kommt

Dank an das Klinik-Team (v.l.): Lenjas Mutter Nicole Grünhagen, Herzchirurg Dr. Konstantin Papkostas, Lenja Lüdemann, Stationsschwester Doris Müller und Lenjas Opa Werner Lüdemann. Foto: Kirchfeld

Ottingen - Von Angela Kirchfeld. Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit des Schenkens und Spendens. Eine Spende, die sprichwörtlich von Herzen kam, war die von Lenja Lüdemann. Die Grundschülerin aus Ottingen übergab jetzt ihrem ehemaligen Herzchirurgen und Oberarzt Dr. Konstantin Papakostas einen Obolus in Höhe von 600 Euro in Bremer Klinikum „Links der Weser“. Damit bedankte sie sich für eine lebenserhaltende Operation, die bei ihr vor acht Jahren vorgenommen wurde.

Die jetzt neunjährige Lenja wurde mit nämlich mit zwei Löchern im Herzen geboren. Diese Diagnose wurde bei ihr im Lebensalter von etwa sechs Monaten festgestellt. „Normalerweise wird diese Krankheit bei einem normal arbeitenden Herzen durch das operative Einsetzen einer Art Mini-Schirm behoben“, berichtet Lenjas Opa Werner Lüdemann aus Nindorf.

Doch diese schwierige Operation könne bei Kindern eigentlich erst ab einem Alter von drei Jahren durchgeführt werden. „Im Fall von unserer Lenja musste aber schnellstmöglich etwas passieren“, erinnert sich der Großvater an die schlimme Zeit voller Angst und Hoffnung.

„Eine besondere Herausforderung für die Ärzte war nicht nur Lenjas junges Alter von einem halben Jahr, sondern dass gleich zwei Schirmchen platziert werden mussten, um ihre volle Herztätigkeit zu sichern“, so Lüdemann.

Doch das Wunder wurde vollbracht und Dank des Eingriffs kann das junge Mädchen bis heute ein normales Leben führen, nimmt rege am Sportunterricht in der Schule teil und spielt sogar Fußball in Jeddingen.

Lenja lag es aber immer am Herzen, sich im Klinikum in Bremen bei den Ärzten und Mitarbeiterinnen für diesen für sie lebenswichtigen Eingriff zu bedanken. Dafür hatte sie extra ein großes Plakat gebastelt und ihre Spende bildlich dargestellt.

Das Geld kam zusammen, weil ihr Opa Werner beim Übergang vom Erwerbsleben ins Rentenalter seinen umfangreichen Musterbestand an verschiedenen Werbeprodukten wie unter anderem Kugelschreiber, Baumwolltaschen, Warnwesten, Tassen und vieles mehr zur Verfügung gestellt hatte. „Viele Besucher haben sich damit eingedeckt und somit diese Spende für die Bremer Herzklinik erst ermöglicht“, erinnert sich der ehemalige Werbefachmann an die Aktion, für die er im September seine Garage ausgeräumt hatte.

Bei der Spendenübergabe bedankte sich Dr. Konstantin Papkostas mit den Worten: „In dieser Form und Höhe haben wir bisher noch keinen Obolus von einer solch jungen Patientin erhalten!“