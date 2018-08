Das Publikum genießt die „Long Summer Night“ in Visselhövede

Sechs Bands in sechs Lokalen

+ © Kirchfeld Die Formation Moonshot heizt den Besuchern vor dem „Vivaldi“ ein. Die Gäste hatten ihren Spaß, konnten sie doch sechs Bands in sechs Lokalen an nur einem Abend erleben. © Kirchfeld

Visselhövede - Sechs Bands in sechs Lokalen – und das an einem Abend. Paarweise und oder gleich in größeren Gruppen zogen gut gelaunte Menschen durch die Straßen, um die „Long Summer Night“ in Visselhövede zu genießen. „Einfach toll, was hier geboten wird“, freute sich am Samstagabend eine Besucherin aus Magdeburg. Einmal zahlen und mit dem Stempel auf der Hand als Ticket überall einkehren und gute Musik hören – so funktionierte das. Die ersten Töne waren in der Eisdiele Venezia an der Goethestraße zu hören. Dort sorgten Holger und Tina für Stimmung mit Hits der „Neuen deutschen Welle“, anderen internationalen Interpreten und Evergreens zum Mitsingen.