„Eine große Chance“: Visselhövede ist ideal für geothermisches Großprojekt

Von: Henning Leeske

Erläuterten die Möglichkeiten Visselhövedes: Martin Kinzel (v.r.), Wolfgang Wirth, Felix Ollech und Oliver Tobies. © Leeske

Die Stadt Visselhövede könnte Vorreiterin bei der Geothermie sein und energieautarker werden. Die Bedingungen im Erdreich seien ideal, so Experten, ein niedersachsenweites Leuchtturmprojekt möglich.

Visselhövede – Heißes Wasser aus der Tiefe könnte in Visselhövede demnächst für kostengünstige Wärme im Winter sorgen. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) berichtete unlängst, dass gerade über Geothermie gewisse Möglichkeiten bestehen und führte sie nun im Rahmen einer Bürgerversammlung in der Oberschule aus. „Ein Leuchtturmprojekt in Visselhövede könnte ein Türöffner für eine bedeutende künftige Tiefengeothermie Entwicklung in Niedersachsen sein“, blickte Geologe Martin Kinzel vom Verein „GeoEnergy“ aus Celle voraus.

Zuvor hatte er auf eine „kleine Reise in den Untergrund von Visselhövede“ mitgenommen. „Visselhövede liegt perfekt zwischen den Salzstöcken, mitten in den Randsenken“, so Kinzel, wodurch an der Vissel ein idealer Standort für diese Form der Geothermie sei. Er nannte dabei drei Salzstöcke in der Region, die im Wedehof, Söhlingen und Bommelsen liegen. Geografisch liegt Visselhövede genau in der Mitte und habe dabei eine mächtige Schicht an Sedimenten wie porösem Kalkgestein. Dieses körnige Kalkarenit sei das ideale Material für ein Kreislaufsystem, um kostengünstig die Erdwärme für ein warmes Wohnzimmer anzapfen zu können.

Für Visselhövede wäre ein System mit zwei Bohrungen angedacht, die eine als Förderbohrung und die andere als Injektionsbohrung. Die Bohrlöcher selber seien mit einem Rammrohr und einem Ankerrohr bis auf 280 Metern Tiefe mit einer Außenwand verschlossen, um die Süßwasserspeicher zu schützen. Die tieferen Schichten seien bis zur porösen Kalkschicht undurchlässig und sicher.

Zwischen den beiden Tiefenröhren wäre an der Oberfläche ein Wärmetauscher, der die Wärme quasi an der Oberfläche behält, während das kühlere Wasser wieder nach unten gepumpt wird. Zwischen den beiden Bohrungen müsse ungefähr, zumindest in der Tiefe des Kalkarenits, ein Kilometer Abstand sein. Das Thermalwasser fließe dann langsam zur anderen Bohrung und erwärme sich dadurch wieder im porösen Kalkgestein. Der überdimensionale Wärmetauscher in der Erdkruste sei in einer Tiefe ab 1 000 Metern zu finden.

Dort herrsche eine Temperatur von ungefähr 55 Grad Celsius. Diese Erkenntnis habe man laut dem Geologen Wirth bereits durch die jahrzehntelange Erdgasförderung erlangt, weil im Zuge dessen der Untergrund intensiv untersucht wurde. Die Schichten und Lagerorte des verpressten Wassers aus der Erdgasförderung seien dabei aber weit entfernt und blieben unangetastet.

Denn laut Wolfgang Wirth vom LBEG sei sonst bei der Geothermie das Fündigkeitsrisiko das größte Hemmnis, weil die Kosten für eine Bohrung bei der Tiefengeothermie mindestens eine Million Euro betragen würden. Allerdings sei der Erfolg des Projekts in anderen Regionen längst nicht so sicher. In Visselhövede habe man aber eine ausgezeichnete Datenlage. Derzeit gebe es in Niedersachsen sieben Erlaubnisfelder, wo ebenfalls nach Möglichkeiten der Tiefengeothermie gesucht werde, eines davon in Munster. Dort nutze man auch eine ehemalige Erdgasbohrung.

Geologisch herrschten in Visselhövede fast optimale Verhältnisse und die zweite Bedingung für ein erfolgreiches Wärmenetz aus der Erdkruste sei die räumliche Nähe zu den Wärmeabnehmern. „Das haben wir beides in Visselhövede. Ein großes Potenzial, das Mut macht“, fasste Kinzel zusammen.

Der große Vorteil für Visselhövede sei, dass es bereits Netze für Nahwärme in der Stadt gebe und die Bundesregierung die weitere Entwicklung von effizienten Wärmenetzen staatlich fördern wolle. „Tiefengeothermie ist derzeit nur mit staatlicher Förderung realisierbar“, klärte Wirth auf und sprach von einem zweistelligen Millionenbetrag als gesamte Investitionssumme.

Eine Antwort auf den Energiewandel müssten laut Bürgermeister André Lüdemann auch die Kommunen selbst liefern. Dafür habe Visselhövede eben mit der Tiefengeothermie eine große Chance.