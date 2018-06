Eine glatte Eins für den „Veermaster“

Manfred „Willi“ Reichert erinnert sich an den plattdeutschen Musikunterricht in Oberbayern

+ Manfred „Willi“ Reichert kann heute noch Seemannslieder wie den „Hamborger Veermaster“ auswendig – dem Lehrer aus Niedersachsen sei dank. Dafür gab es eine gute Note. - Fotos: Wieters

Schwitschen - Von Jens Wieters. Ein „Hamborger Veermaster“ im hügeligen Oberbayern? Eigentlich undenkbar, aber im Jahr 1972 in der Volksschule Neuburg an der Donau eine Selbstverständlichkeit. Denn dort wurde das bekannte norddeutsche Volkslied von den Schülern voller Inbrunst geträllert. Unter ihnen Manfred „Willi“ Reichert, der sich gerne an diese Zeit erinnert. „Weil ich in dem Sommer die erste und einzige Eins in einem Zeugnis bekommen habe“, so der Schwitscher, der in der Region Visselhövede als Künstler und Turmwächter bekannt ist.