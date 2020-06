Eine etwas andere Feier

Visselhövede/ Nindorf – Da waren die kleinen Augen plötzlich ganz groß: An seinem zweiten Geburtstag stehen die beiden Erzieherinnen Dajana Tuchel und Vanessa Blumberg auf einmal vor der Tür und überraschen „ihr“ Kind Noah mit einer gebastelten Geburtstagskrone, Kerzen und einem Geschenk. Eigentlich ein ganz normaler Empfang für ein Geburtstagskind der Krümelmonstergruppe im Visselhöveder Kindergarten Fabula. Doch da in Corona-Zeiten nichts normal ist, haben sich die Erzieherinnen Überraschungsbesuche – natürlich immer auf Abstand – ausgedacht, um ihren Schützlingen dennoch eine Freude zu machen.

Noahs Mutter Christin Pape, die von der Aktion ebenfalls überrascht worden ist, ist begeistert: „Das ist nicht selbstverständlich. Sein zweiter Geburtstag sollte eigentlich der erste sein, den er zusammen mit der ganzen Krippengruppe feiern wollte. Und es ist auch für uns Eltern gut, dass der Kontakt nicht verloren geht, dass das von den Erzieherinnen gewollt ist“, erzählt sie. Denn für Eltern ist die aktuelle Situation nicht einfach, viele Familien, so wie Papes, jonglieren mit Arbeit im Homeoffice – was nicht immer möglich ist – und der Betreuung der Kinder. Es geht, irgendwie. Es muss gehen. Aber es ist ein Jonglageakt. „So langsam ist schon die Luft raus, man wird dünnhäutiger“, gibt die Mutter zu. „Die Zeit vergeht langsam und man muss sich immer wieder was einfallen lassen, um die Kinder bei Laune zu halten.“ Sätze wie „Dann sollte man sich keine Kinder anschaffen“ kennt sie und findet sie völlig deplatziert. „So eine Situation war noch nie da“, merkt sie an. Und erzählt ein wenig aus ihrem Alltag: Wie ihr Mann morgens um 5 Uhr anfängt zu arbeiten, damit er einiges schafft, bevor die Kinder gegen 8 Uhr wach werden. Wie sie selbst abends nicht selten bis Mitternacht arbeitet. „Man versucht, allem gerecht zu werden.“ Ihre Kinder sind noch klein, neben dem zweijährigen Noah – auf den sie immer ein Auge hat, denn „wenn es ruhig wird, ist es gefährlich“ schmunzelt sie –, ist da noch der vierjährige Nick. Er kann sich gut selbst beschäftigen, aber auch nicht dauerhaft. „Ich habe Respekt für die Eltern, die dabei noch Hausaufgabenbetreuung machen“, sagt Christin Pape.

Wann der Kindergarten wieder ganz öffnen wird, ist noch unklar. Derzeit sind dort 16 Kinder in der Notbetreuung, wo sonst 80 Kinder herumtoben. Nachmittags sind mittlerweile abwechselnd die Maxis da, die Kinder, die nach den Ferien in die Schule kommen – eine Möglichkeit zur Schulvorbereitung. „Wenn sie spielen, das haben wir vermisst“, sagt Irmtraut Pape, Leiterin des Fabula. Und natürlich ganz wichtig: Das Basteln der eigenen Schultüten. Das machen die Kinder mit ihren Bezugs-Erzieherinnen. Und der Zufall will es, dass es mit den Tagen passt, dass jedes angehende Schulkind seine Bezugs-Erzieherin an seinem Anwesenheitsnachmittag vor Ort hat. Dennoch, es ist eine Herausforderung: Jede Gruppe braucht einen eigenen Waschraum, Geschwisterkinder sollen in einer Gruppe sein, es gibt viel zu bedenken nach den neuen Plänen, auch wenn „wir bisher ganz gut gefahren sind“, so Irmtraut Pape. Und kleine Schockmomente habe es gegeben – wenn die Größten beispielsweise ganz freudig in ihren Raum stürmen und dann feststellen: „Der ist ganz schön leer.“

Aktuell wird in Niedersachsen der 1. August für die Wiederaufnahme des Regelbetriebs angepeilt. Sie würden zwar immer gleich vom Rathaus informiert, wenn es Neues gibt, aber „was die nicht bekommen, bekommen wir auch nicht“, so Irmtraut Pape. Ihr jetziger Stand ist, dass es ab dem 22. Juni weitere Lockerungen geben soll, eventuell einen eingeschränkten Regelbetrieb. Was das heißt? Irmtraut Pape muss passen. „Ich hoffe nur, dass es nicht so kurzfristig wird.“ Denn so oder so ist klar: Der Re-Start wird eine Herausforderung. Der Hygieneplan nach dem Infektionsschutzgesetz muss eingehalten werden, bei kleinen Kindern gar nicht so einfach. Und: „Die Kinder haben sich in der Zeit Zuhause verändert, werden anders sein, geprägt durch die Zeit“, erklärt die Leiterin. „Sie werden sich schnell wieder zurechtfinden“, hofft sie. Das wollen ihnen die Erzieherinnen so einfach wie möglich machen. So sind beispielsweise die Räume so, wie die Kinder sie im März zurückgelassen haben. Gewohnte Rituale sollen ihnen zudem helfen, in den Alltag zurückzufinden.

Auch Christin Pape bekommt die Herausforderungen mit. „Das ist schon eine Leistung, alles hinzubekommen“, merkt sie an. Es werde eine Übergangsphase brauchen, insbesondere für die Krippenkinder, aber auch, weil einige Kinder nach den Sommerferien in die Grundschule gehen, gewohnte Spielkameraden fehlen. „Was macht das mit den Kindern?“, fragt sich Christin Pape. Und die Leiterin stimmt zu: „Wir werden uns genau überlegen, wie wir mit den Kindern umgehen, werden sie beobachten. Aber das kann man schlecht planen.“

Mutter Christin Pape freut sich, dass die Erzieherinnen in den zurückliegenden Wochen angerufen haben, gefragt haben, wie es in der Familie läuft. Es gab Briefe, Malvorlagen und einen kleinen Aufgabenplan – ein Lied zu singen oder einfach mal herzhaft zu lachen. Für die größeren Kinder lagen bunt bemalte Wandersteine vor dem Kindergarten zum Entdecken und verteilen. Wie jetzt bei Noah waren die Erzieherinnen auch mal vor Ort, haben mit Abstand gratuliert – es war das erste Wiedersehen seit der Schließung im März. „Wir waren auf der Terrasse, das war total super“, freut sich Christin Pape. Zumal ihr Ältester – der die Geburtstags-Gepflogenheiten kennt – am Morgen noch gefragt habe, wo die Krone für den Bruder sei. Der war zunächst noch etwas skeptisch ob der Besucher – „er hatte ja vorher nur ein halbes Jahr mit den Erzieherinnen, da hat er erstmal gestutzt. Das war eine witzige Situation, dann hat er sich ganz darauf eingelassen“, meint seine Mutter.

Auch Irmtraut Pape bekommt positive Rückmeldungen auf die Aktionen, die jeder Erzieherin selbst überlassen sind. „Sie haben sich überlegt, wie sie Kontakt halten können – und manchmal sind sie auch der Kummerkasten.“ Vor allem, je länger es dauere. Viele Eltern fragen nach Ideen zur Beschäftigung oder es komme die Frage auf „War das Kind bei euch auch so?“. „Sie können sich immer mit ihren Sorgen und Nöten an uns wenden“, das war der Leiterin in den vergangenen Wochen wichtig. Insbesondere, wenn sie an Kinder aus schwierigen Familien denkt – oder schwierige Kinder. Da sei es wichtig, immer ein Auge drauf zu haben. „Aber bisher scheint alles gut“, meint sie.

Dass dieses Stück Alltag den Kindern fehlt, merkt auch Christin Pape. „Der beginnende Frühling, das sind Sachen, die thematisiert worden wären. Das versuchen wir, aufzufangen. Aber das Gruppengefühl fehlt auch.“ Außerdem konnten die Fabula-Kinder sonst hautnah den Bau des neuen Primar Campus verfolgen – das fällt flach. „Nick fragt viel nach, beschäftigt sich mit dem Coronavirus und fragt erstmal jeden Besucher und am Telefon, ob derjenige das schon hatte“, berichtet sie. Wichtig sei es in ihrer Familie, im Alltag den Kindergarten immer wieder zu erwähnen, den Bezug zu behalten. Auf der anderen Seite verpassen auch die Erzieher viel, „ist der groß geworden“, meinten die beiden direkt an Noahs Geburtstag. Und auch soziale Kontakte zu pflegen, sei gar nicht so einfach in diesen Zeiten. „Der Tag ist schnell rum, da bleibt kaum Zeit, man ist froh, wenn die Arbeit geschafft ist und die Kinder betreut sind“, so Christin Pape.

„Auf so eine Situation kann man sich nicht vorbereiten und jeder hat seine Sorgen in dieser Zeit“, weiß Irmtraut Pape. Daher machen auch die Fabula-Mitarbeiter das Beste daraus. So liest Heike Netter den Kindern weiterhin vor – per Youtube-Video; aus Büchern, die die Kinder aus dem Kindergarten kennen. Und es sind die kleinen Momente, die großen Kinderaugen, die für alle zählen: So hat Papes Stellvertreterin an einer Tafel einen Gruß mit Trecker verewigt – weil sie weiß, dass ihr Bezugskind morgens an ihrem Haus vorbeikommt. „Und dann sieht man, wie sich die Kinder bei Geburtstagsbesuchen freuen und teilweise haben die Eltern geweint, wenn die Erzieherinnen gesungen haben.“ acb