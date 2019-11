Eine der besten Aufführungen

St.-Johannis-Chor begeistert mit Magnificat / Neue Lichttechnik

+ Der St.-Johannis-Chor wurde beim Konzert in der voll besetzten Kirche von Studenten verschiedener Musikhochschulen an ihren Instrumenten begleitet. Foto: Zindler

Visselhövede – Der Rahmen des Konzerts des St.-Johannis-Chores in der Visselhöveder Kirche passte wie immer: Die Kirchenbänke waren restlos besetzt, der Chor bestens aufgelegt und das Programm wieder mal exzellent. Neu war allerdings, dass Jan Twiefel und Max Gräf die Kirche mit viel Technik in warmes Licht getaucht hatten, was positiv zur Atmosphäre des Abends beitrug.