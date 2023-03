Ein Plattfuß bringt die Liebe nach Nindorf

Von: Angela Kirchfeld

Ingrid und Friedel Wachtmann aus Nindorf sind heute genau 60 Jahre verheiratet. © Kirchfeld

Trickreich hat Friedel Wachtmann seine spätere Frau Ingrid in den Hafen der Ehe gelotst: Heute sind sie 60 Jahre verheiratet.

Nindorf – „Irgendetwas stimmt da nicht“, war sich Ingrid Kühne sicher, als Friedel Wachtmann, der junge und „sehr fesche“ Bursche aus Nindorf schon wieder mit seinem Moped NSU Quickly mit einem Plattfuß zu ihr an die Tankstelle geschoben kam. Trotz des häufigen Besuchs blieb sie hilfsbereit, freundlich und nett. „Er war immer gut gelaunt. Vor der letzten Kurve vor der Tankstelle hat er die Luft aus dem Reifen rausgelassen“, berichtet Ingrid Wachtmann heute lachend.

Der Platten war ein besonderer Streich, nur um in der Nähe der netten, blonden jungen Frau sein zu können. Das hatte ihr Friedel Wachtmann aber erst viele Jahre später gestanden. Der Streich ist jetzt mehr als 60 Jahre her und die beiden feiern heute das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Als gelernter Schlosser bei der Zündholzfabrik von Deylen ging es für den damals 21-Jährigen von 1962 bis 1963 zur Bundeswehr. 1972 erlangte Wachtmann seinen Meisterbrief. 1963 wurde standesamtlich, einen Tag später kirchlich mit Pastor Reinicke geheiratet. „Die Hochzeit fand bei uns auf dem Lütjen-Hof im engsten Familienkreis statt“, erinnert sich der heute 81-Jährige. „Mein Hochzeitskleid war weiß und kurz, so wie es damals Mode war. An unserem großen Tag fiel sogar Schnee“, berichtet Ingrid Wachtmann. Ein paar Tage später ging es für eine Woche auf Hochzeitsreise in den Harz.

Sohn Thomas wurde 1963, Sohn Olaf 1970 geboren. Anfangs hat die kleine Familie an der Worth-, später an der Mühlenstraße in Visselhövede gewohnt. 1976 wurde das Eigenheim an der Straße Zur Braake 2 in Nindorf gebaut und bezogen. 1 000 Quadratmeter Grundstück boten viel Platz für einen großen Garten, in dem damals viel Obst und Gemüse angebaut wurde. „Aber heute reichen die Kräfte nicht mehr“, gestehen beide.

Heiß begehrter Königstitel

Neben der Arbeit im Haushalt und mit den Kindern war Ingrid Wachtmann an der Tankstelle an der Verdener Straße tätig, später in einem Textilgeschäft und bis 1970 bei der Bäckerei Tamke. Eine Zeit lang musste sie ihre Jungs alleine großziehen. „Von 1970 bis 1980 musste ich im Ausland arbeiten, um die Zündholzmaschinen aufzubauen. Ich war weltweit unterwegs und monatelang auf Montage“, erzählt Friedel Wachtmann. „Als mein Mann in den 1970er Jahren für sechs Wochen in Togo war, bin ich ihm nachgeflogen. Nach drei Wochen sind wir dann zusammen zurück in die Heimat“, erinnert sich die 83-Jährige. Kaum eine Woche zu Hause, ging es für Friedel Wachtmann aber immer wieder los.

Doch auch gemeinsame Urlaubsfahrten mit den Söhnen nach Österreich und an die Nordsee blieben in guter Erinnerung, ebenso die gemeinsamen Hobbys wie die Gartenarbeit und der Schützenverein. „1992 wollte ich unbedingt Schützenkönig werden, doch die Königswürde holte meine Frau, ich wurde nur Erntemeister“, gesteht Friedel Wachtmann lachend. Ihre Treffsicherheit bewies seine Frau besonders 2004, als sie Königin des Schützenbundes Visselhövede wurde.

Heute strickt sie immer noch gerne Socken für sich und ihre Lieben, zu denen auch die Schwiegertöchter und die beiden Enkeltöchter Ramona und Christina zählen. Mit ihnen, den Nachbarn und Freunden, steht im Möhmes Hof das Diamantene Fest an. Und wie lautet das Geheimrezept einer langen Ehe? „Wir lassen es immer ruhig und gelassen angehen“, sind sich beide einig.