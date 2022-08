Ein oder zwei Supermärkte in Visselhövede?

Von: Jens Wieters

Viele Kunden hätten gern eine größere Einkaufsauswahl, anderen reicht das Angebot. © Kirchfeld/Wieters (1)

In Visselhövede wird aktuell heftig über die Ansiedlung eines Edeka-Markts diskutiert. Jetzt ist der Bauausschuss am Zug.

Visselhövede – Es ist wie bei vielen Dingen im Leben: Die einen wollen das, die anderen jenes. Und genauso wird aktuell in Visselhövede über die Pläne diskutiert, dass sich mit Edeka ein weiterer Vollsortimenter in der Innenstadt ansiedeln möchte. Bekanntlich berät der Bauausschuss am Dienstag, 9. August, ab 17 Uhr in der Mensa der Oberschule an der Lönsstraße öffentlich über das Thema.

Das geschieht jetzt bereits auf den Straßen, beim Kaffeeklatsch und auch in den Büros der Stadt. Besonders in den sogenannten sozialen Medien geht es hoch her, nach dem der Beitrag unserer Zeitung auch dort erschienen ist. Mehr als 100 Menschen tauschen sich dort über das Für und Wider dieser Idee aus. Viele finden den Konkurrenzgedanken und die Möglichkeit, Preise zu vergleichen, sehr gut, einige wollen unbedingt und nur einen Edeka. Anderen reicht das Angebot des Combi und weitere möchten zwar dass das Kik-Gebäude abgerissen wird, aber dass das Nachbarhaus, in dem Frauenarzt Heise praktiziert, erhalten bleibt.

Auch wir haben uns mal auf der Straße umgehört und ein natürlich nichtrepräsentatives Meinungsbild abgefragt. „Je mehr Auswahl wir hier haben, umso besser können wir die Preise vergleichen“, so die Visselhövederin Christa Scheel. Die Märkte brächten nicht alle die gleichen Produkte heraus, „sondern jeder hat eine eigene Auswahl eines bestimmten Artikels. Das finde ich gut“, meint die 87-Jährige. Sie glaubt, dass viele Menschen von auswärts an der Vissel einkaufen, dass „sieht man bei der Verlosung der Glückskugeln“.

„Es wäre nicht schlecht, wenn der Combi Konkurrenz bekäme“, ist sich Helga. Meinke aus Jeddingen sicher. Viele Visselhöveder stünden dem Markt negativ gegenüber.

„Ich denke, ein zweiter Vollsortimenter ist nicht nötig“, findet hingegen Sascha Rothacker. „Wir haben hier schon alles und Walsrode ist gleich um die Ecke“, so der junge Familienvater, der zwischen Walsrode und Visselhövede wohnt. Er würde auch eher in Visselhövede einkaufen, wenn die Artikel günstiger wären. „Wenn ein neuer Markt kommen soll, dann bin ich dafür, dass das leer stehende Gebäude an der Feldstraße genutzt wird, bevor in der Innenstadt alles platt gemacht wird.“

Dieser Ansicht ist auch Traute Dreyer. „Wo der alte V-Markt war, ist doch Platz genug.“ Die Schwitscherin ist eher nach Neuenkirchen orientiert, würde aber in Visselhövede einkaufen, wenn es einen weiteren Markt geben würde.

„Konkurrenz belebt das Geschäft“, ist sich Sabine Duwe sicher. Sie würde aber auch ohne Edeka Heimatshopperin bleiben. „Ich fahre nicht extra nach Walsrode oder sonst wo hin.“ Sie würde aber auch einen zweiten Supermarkt gerne nutzen.

Dem Wittorfer Cord Lüning genügt das Angebot vor Ort. „Ich vermisse nichts und günstiger wird es auch nicht, solange Krieg ist.“

Die Visselhövederin Wilma Schlömer fährt oft nach Neuenkirchen oder Rotenburg zum Einkaufen. „Schon deshalb, weil ich da einen Schlachter habe. Es bedarf in Visselhövede einer weiteren Vielfalt. Edeka hat seine eigenen Marken und die Discounter auch.“ Es sei gut, wenn der Combi Konkurrenz bekäme. Fleisch kaufe sie aktuell nicht in Vissel ein, da die Angebote ihre bevorzugten Tierwohlstandards nicht einhalten würden.