Statt Reisen: Kreativer Urlaub - im „ArtOutlet" in Visselhövede

Visselhövede – Der Geruch von frischer Farbe dringt durch das gesamte Gebäude. Direkt nach dem Betreten des Flurs im „ArtOutlet“ in Visselhövede zieht es durch die Nase. Wenig später wird klar: Der „Duft“ kommt aus mehreren Spraydosen. Kasimir Neugebauer baut in der oberen Etage an einem Kleiderbügel und sorgt mit der Farbe für die Verzierung – Gelb, Rot, Blau, Gold. Alles kommt auf das Holz. Er verbringt gemeinsam mit seiner Mutter Sabine den Sommer auf dem ehemaligen Kasernengelände. Das Duo tobt sich künstlerisch aus anstatt zu Coronazeiten wie sonst üblich Urlaub an entfernteren Orten zu machen.

„Irgendwie ist es aber wie Urlaub. Wir sind an Orten unterwegs, die für uns unbekannt sind“, sagt Sabine Neugebauer. Für sie und ihren Sohn geht es während der Tage nämlich nicht nur nach Visselhövede, sondern meistens auch noch weiter nach Hartböhn. Kasimir macht dort momentan mit seinem Kumpel Robin Gallo ein Praktikum beim Theater Metronom als Lichttechniker bei der Freiluftbühne. Bei den Auftritten ist er immer im Einsatz, und bei einigen Proben ist er auch dabei.

Dabei hat das Duo eigentlich wenig mit „Vissel“ zu tun. Die Neugebauers wohnen in Rotenburg. Sie ist im Wümmeort als Kunstlehrerin am Ratsgymnasium beruflich aktiv. Kasimir besucht die Integrative Gesamtschule (IGS) in der Kreisstadt.

„ArtOutlet“ hat freie Räume in ehemaligem Wohnheim

Durch Corona sind sie aber auf die Heidestadt aufmerksam geworden. „Wir sind schon länger auf der Suche nach einem Atelier. In Rotenburg gibt es diese Möglichkeit aber leider nicht“, so die Mutter. So richtig in Angriff genommen hatte sie den Plan dann aber nie. Bis durch die Pandemie und die fehlenden Aktivitätsmöglichkeiten der nötige Anstoß kam. Die Anfrage bei Manfred Willi Reichert, dem Macher des „ArtOutlet“, traf auf Zustimmung. Nicht alle Räume in dem ehemaligen Wohnheim sind belegt. Bei einer kleinen Besichtigung konnten sich die Neugebauers dann zwei Ateliers aussuchen. Sie entschieden sich für zwei Räume, die gegenüber liegen und durch den Flur in der Mitte getrennt sind. Die Türen lassen sie offen. Es ist auch keiner sonst da. „Man kommt hier echt super zur Ruhe. Manche Tage ist niemand hier, und man ist für sich selbst“, sagt Sabine Neugebauer.

Die beiden Zimmer – in denen das Duo teilweise ganze Tage verbringt – sind derweil ziemlich unterschiedlich eingerichtet. Bei der Mutter befindet sich so wenig wie möglich zwischen den vier Wänden. Direkt rechts neben der Tür stehen ein Stuhl und ein wenig Material. Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Tisch. Darüber sind Zeichnungen des Raumes aufgehängt.

„ArtOutlet“ Visselhövede: Künstler jeder Art finden einen Platz

Auf dem Fußboden liegen Verpackungen. Jedes mal wendet sich Neugebauer einem neuen Detail zu und malt es ganz genau ab. „Es ist so eine Art Umschauen und genaues Wahrnehmen, wo man sich befindet. Das hat meditativen Charakter“, erzählt die Pädagogin.

Wenige Meter weiter bei Kasimir sieht es da schon anders aus. Der 15-Jährige hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der es an nichts fehlt. Schrauber, eine Säge, Farbe, Nägel, Spraydosen, eine Lampe, Halterungen und ein kleines Radio haben Platz auf dem Tisch an der Wand gefunden. „Ganz wichtig ist noch der Akkubohrer. Ohne den geht nichts“, sagt der baldige Neuntklässler. Mit dem Malen hat er nicht so viel am Hut. Stattdessen werkelt er gerne herum. „Ich schaue mir Dinge an, die ich mir kaufen würde, und baue sie mir selbst“, erzählt der Hobby-Mountainbiker und das Mitglied der Jugendfeuerwehr in Rotenburg. Eine Kiste, einen Tisch und einen Kleiderbügel hat er sich nun schon erschaffen. Aber auch „nutzlose“ Dinge wie eine Dosenskulptur gibt es mittlerweile. Als nächstes steht wieder ein Tisch auf dem Zettel. „Ich mag es nur nicht, die Pläne zu zeichnen und alles dafür genau ausmessen zu müssen“, so der Schüler, der in der Schule übrigens kaum Kunstunterricht hat.

Umso besser, dass er sich im „ArtOutlet“ betätigen kann. Und das auch über die in knapp zwei Wochen endenden Sommerferien hinaus. Die Neugebauers sind unbefristet auf dem Gelände anzutreffen.