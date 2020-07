Ein Baugebiet, viele Vorschriften

Visselhövede – Wo jetzt noch Mais wächst und auf seine Ernte wartet, sollen schon bald die ersten Bodenplatten gegossen und Stein auf Stein die Hauswände hochgemauert werden. Denn südlich der Kettenburger Schützenhalle wird ein neues Baugebiet entstehen. Der Visselhöveder Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hat dem Bebauungsplan Schützenhalle-Süd im beschleunigten Verfahren zugestimmt.

Hinter dem Domizil der Grünröcke werden acht Bauplätze ausgewiesen, die zwischen 800 und gut 1 000 Quadratmeter groß sind. 40 Prozent der Grundfläche der Grundstücke können bebaut werden. Erschlossen werden sie über zwei Stichstraßen, die von der Dorfstraße abzweigen und jeweils in einem Wendehammer enden, der aber nur für Pkw geeignet ist. Müllwagen oder ähnliche Fahrzeuge können nicht rein, und „darum müssen die Mülltonnen von den späteren Hausbewohnern auch an die Hauptstraße gestellt werden“, wie Georg Böttner vom beauftragten Büro Plan B dem Ausschuss vorstellte.

Aber die künftigen Bewohner des Areals, dessen Straßen mittels eines kleinen Fußwegs verbunden sind, müssen sich auf noch ein paar mehr Festsetzungen einstellen, wie Böttner betonte. So sind demnach keine Dächer erlaubt, die weniger als 30 Grad Neigung haben. Auch über die Dachfarben ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Rot, braun, rot-braun und anthrazit sind möglich, aber ob und vor allem welches Grün möglicherweise noch in der Verlosung ist, darüber wird der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss am Dienstag entscheiden.

Aber die Liste der Festsetzungen ist noch länger: Das Mauerwerk der Häuser muss zu 65 Prozent in rotbraun gehalten werden und auf den Außenflächen sind Steingärten tabu. „Damit soll der ländliche Charakter des Baugebiets herausgestellt werden“, begründete Böttner die Vorschriften.

Die Eigentümer der Grundstücke müssen sich zudem verpflichten, zwei Bäume zu pflanzen. „Und zwar solche Exemplare, die den Namen Baum auch verdienen und keinen 2,20 Meter Kugelahorn mit einem Kronendurchmesser von 80 Zentimetern“, wie Bauamtsleiter Gerd Köhnken informierte.

Es sollten zwar heimische Gehölze, aber nicht unbedingt Obstbäume sein. Denn Kettenburgs Ortsvorsteherin und Ausschussmitglied Pamela Helmke (CDU) hatte zuvor betont, dass nicht alle Interessenten Obstbäume favorisieren würden.

Planer Böttner rechnet mit zehn Wohneinheiten in dem neuen Baugebiet, was ungefähr 30 neuen Bürgern entspräche. „Damit reizen wir die Vorgaben des Raumordnungsprogramms komplett aus. Denn Kettenburg hat aktuell nur 280 Einwohner und wir bekommen auf einmal über zehn Prozent mehr. Aber das haben wir mit dem Landkreis abgesprochen.“

Überhaupt dient das Gebiet der Eigenentwicklung des Dorfes. Das heißt, nur Kettenburger dürfen dort bauen oder Ehemalige, die es wieder in die Heimat zieht. Die Eigentümer müssen Haus und Grundstück auch selbst nutzen und dürfen es nicht vermieten. „Gibt es zu viele Interessenten, entscheidet das Los“, so Köhnken.

Die Nachfrage ist offenbar groß, denn im vergangenen Herbst gab es nur noch einen Bauplatz im Dorf und ein halbes Dutzend Interessierte. Darum wurde ein Geruchsgutachten erstellt und ein Lärmgutachten für den Bereich südlich der Schützenhalle in Auftrag gegeben. Der Lärmgutachter hat mitgeteilt, dass eine Bebauung möglich ist, wenn die Wohnhäuser entweder einen gewissen Abstand vom festgesetzten Gewerbegebiet einhalten oder sich die künftigen Aufenthaltsräume nicht an der Westseite befinden.

Umrahmt wird das Gebiet von Hecken, die im nördlichen Bereich von einem Kinderspielplatz unterbrochen werden. Diese Grünfläche dient auch als eine Art Abstandshalter zur Schützenhalle.

Von Jens Wieters