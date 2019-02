Mit eigenen Händen

Jeddingen - Von Angela Kirchfeld. „Nun frag' ich euch Bauherren, ob euch das Werk gefällt?“ richtete Zimmerer Jan-Hendrik Motzkau die Frage vom Dachgebälk des neuen Sport- und Schützenhauses beim Richtfest am Sonnabend an die unten stehenden Versammelten. „Ja natürlich“, lautete einhellig die begeisterte Antwort der Jeddinger Schützen- und Sportler, für die der Bau bestimmt ist.

An der Landesstraße 171 und am ursprünglichen Gebäudekomplex entsteht für rund 300 000 Euro ein 475 Quadratmeter großes, modernes Gebäude, das der Sportverein MTV und die Jeddinger Schützen in Kooperation bauen und bereits im Herbst dieses Jahres, wenn alles gut läuft, auch nutzen werden.

„Wir sind Zeitplan“, freut sich Schützenchef Jürgen Dunecke. „Ich bin mega zufrieden. Wenn ich einen Rundruf für die Arbeitseinsätze am Freitag und Sonnabend starte, sind immer genügend Leute zur Stelle, die mit anpacken. Da wir aber lediglich nur rund zehn Leute beschäftigen können, musste ich sogar schon mal dem einen oder anderen absagen und auf nächste Woche vertrösten“, so Dunecke über den Eifer. „Dabei kommen auch Jeddinger, die in keinem der beiden Vereine Mitglied sind, einfach nur, weil es ein Projekt fürs Dorf ist. Das nenne ich gelebte Dorfgemeinschaft!“

Jeden Montag treffen sich der sechsköpfige Bauausschuss und das Planungsbüro Carstens. Trotz der diesjährigen Baukostensteigerung von zehn bis zwölf Prozent liege man gut im Plan. „Das liegt natürlich auch an den vielen Eigenleistungen, die wir erbringen. Ursprünglich wollten wir die Zimmerarbeit vergeben, doch wir mussten umdisponieren, um die Baukosten im Griff zu halten und haben uns entschlossen, auch den Dachstuhl selbst zu bauen. So wurden lediglich die Sandplatte und die Innenschale des Rohbaus von Firmen erstellt“, so Peer Leefers vom MTV.

Auch die Vorarbeiten und Antragstellungen mit allen Beteiligten habe bestens geklappt. Die Kosten müssen die Jeddinger nicht alleine tragen. 52 500 Euro kommen von der Stadt Visselhövede, 80 000 Euro gibt das EU-Programm Hohe Heide dazu, vom Landkreis Rotenburg gibt es noch einmal 50 000 Euro und vom Kreissportbund 58 000 Euro. Die restlichen 60 000 Euro bringen zu gleichen Teilen die beiden Vereine auf.

„Auch die Jeddinger Damen sind nicht untätig. „Sie versorgen uns immer auf das Fürstlichste und haben zum Richtfest den Kranz gebunden.“ Als Nächstes wird der Verblender in Angriff genommen, natürlich auch in Eigenleistung.