Kinder, Eltern und Lehrer verabschieden sich von der Wittorfer Schule

Sabine Darboven und Erwin Will schließen gemeinsam mit den verbliebenen Kindern die Schule ab. Es steht ein neues Kapitel an: Künftig besuchen sie die Jeddinger Grundschule.

Wittorf - Von Inken Quebe. Es ist 10.30 Uhr. An diesem Freitagmorgen geht an den Schulen in Niedersachsen das Halbjahr zu Ende. Das ist auch in der Grundschule in Wittorf so. Doch es geht an diesem Morgen weitaus emotionaler zu als sonst: Kinder, Eltern und Lehrer kämpfen mit den Tränen – oder haben es aufgegeben.

In Wittorf ist es nicht nur der letzte Schultag des Halbjahres, sondern für immer. Ein neues Kapitel steht an: Für die letzten verbliebenen Kinder geht es ab Mittwoch nun in die Jeddinger Grundschule.

„Ein lachendes und ein weinendes Auge“, bemüht Schulleiterin Sabine Darboven einen altbekannten Spruch und beschreibt damit ihre Gefühlslage. Es soll schließlich nicht nur ein trauriger Tag sein, sondern sie richtet den Blick auch nach vorne. Am Mittwoch mündet der Weg, der vor etwa anderthalb Jahren begonnen hat, im letzten Kapitel, das die Überschrift „Der endgültige Zusammenschluss“ tragen könnte.

+ Jenna Eggers darf ihren Stuhl mit nach Hause nehmen. © Inken Quebe 29 Kinder sind es seit dem Schuljahr 2016/17 noch. „Die Erstklässler aus Wittorf wurden da schon in Jeddingen eingeschult“, erklärt Darboven. An der Wittorfer Schule bleiben die Kinder aus den Stufen zwei, drei und vier – sie werden gemeinsam unterrichtt. Ursprünglich war geplant gewesen, das Schuljahr für sie auch in Wittorf zu beenden, die Schule erst dann zu schließen. „Aber im Kollegium hat es eine Pensionierung gegeben“, berichtet Darboven von der Planänderung. Also entschied man sich für die Halbjahr-Variante.

Doch dieser Tag sollte Kinder, Eltern und Lehrer nicht unvorbereitet treffen. Schon seit etwa anderthalb Jahren haben sich beide Schulen an allen Fronten zusammengeschlossen. Zum Beispiel beim Schulelternrat und beim Förderverein. Die Funktionen seien gemischt worden. Jessica Eggers aus Wittorf ist seitdem Schulelternratsvorsitzende für beide Schulen, beim Förderverein steht mit Nicole Burghoff ebenfalls eine Wittorferin an der Spitze. Auf dieser Ebene arbeiten die Schulen also schon länger zusammen. „Das haben die Eltern toll hingekriegt“, sagt Darboven. Inzwischen hätten sich alle kennengelernt.

Auch für die Wittorfer Kinder sind die neuen Klassenkameraden gar nicht mehr so neu. „Der Sportunterricht einmal in der Woche ist schon gemeinsam gelaufen“, erzählt die Schulleiterin. Und nicht nur das: Gemeinsame Faschingsfeste und Ausflüge standen bereits an: „Wir wollten das Gefühl vermitteln, dass wir eine Schule sind und wir alles mit allen machen.“ Inzwischen freuen sich die Wittorfer Kinder auf mehr neue Freunde und das Busfahren, sagt Darboven. „Es ist toll, wie die Kinder damit umgehen.“

Drei Lehrer gehen nach Jeddingen

Das neue Wir-Gefühl wurde auch in den beiden Kollegien vermittelt. Auch sie haben schon gemeinsame Konferenzen abgehalten, Arbeitspläne erstellt und die Raumsituation besprochen, erzählt Darboven, die beide Schulen zusammen geleitet hat. „Wir haben uns sehr genau überlegt, was wir schon zusammen machen können.“ Drei Lehrer aus Wittorf ergänzen künftig das Kollegium in Jeddingen. Dann arbeiten dort acht Lehrer und zwei weitere pädagogische Fachkräfte, die die neuen Schüler aus dem Nachbardorf am Mittwoch mit einer kleinen Überraschung begrüßen wollen, damit der Abschied nicht so schwer fällt.

Trotz aller Vorbereitung und ein wenig Vorfreude geht es an diesem Freitagmorgen aber auch wehmütig zu. „Es ist ja auch ein trauriger Tag“, gibt der langjährige Schulleiter Erwin Will zu. „Es war eine tolle Zeit“, blickt er auf aktive Eltern und tolle Dorfkinder zurück. Aber er sieht auch ein, dass es nicht zu ändern ist.

„Die Zahl der Kinder ging massiv zurück“, weiß er um die Situation, die die Stadt Visselhövede vor gut zwei Jahren dazu bewogen hat, das Kapitel Dorfschule Wittorf zu beenden. Und weil er 30 Jahre lang an der Schule gearbeitet hat, hat er es sich an diesem Tag nicht nehmen lassen, die Einrichtung gemeinsam mit der „neuen“ Leiterin abzuschließen, die diesen Job immerhin auch schon seit zwei Jahren macht und die sprachlos ist, als sie die Eingangstür abschließt und eigentlich noch ein paar Worte an Eltern, Kinder und Kollegium richten will.

Während also Kinder, Eltern und Lehrer noch ein letztes Mal gemeinsam durch die Schule gehen und feststellen, was noch ins neue Domizil mit muss, kommen sie doch nicht umhin, traurig zu sein. „Alles leer. Was für ein Trauerspiel“, entfährt es einer Mutter. Wer wollte, durfte den eigenen Stuhl für fünf Euro kaufen und mit nach Hause nehmen. Und dann ist wortwörtlich Schulschluss.

Lesen Sie auch:

Dorfschule Wittorf: Das letzte Läuten

Stadtrat beschließt Ende der Wittorfer Dorfschule