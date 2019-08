Eigene Schilder sind erlaubt

Schwitschen - Von Jens Wieters. „Eine halbe Stunde Fahrzeit mehr und 30 Kilometer Umleitung, aber dann ist Wenden angesagt. Denn es gibt keinerlei Hinweise, wie man nach Schwitschen, Delventhal, Hiddingen und andere an der L 171 liegende Reiseziele kommt.“ Auch der Schwitscher Willi Reichert weiß, dass ein neuer Fahrbahnbelag auf der Landesstraße 171 nicht über Nacht vom Himmel fällt, aber er fordert von der Verdener Straßenverkehrsbehörde als Träger der Baumaßnahme, die noch bis Ende November dauert, „endlich eine korrekte Beschilderung“.

Reichert will wissen, ob es denn keine Möglichkeit gibt, die Anlieger in Schwitschen offiziell darauf hinzuweisen, dass man die Möglichkeit hat, über Delventhal nach Hause zu kommen. „Das wäre auch hilfreich für die Besucher des Erntefestes am Wochenende oder für die Gäste der Ausstellung Schwitscher Steine. Denn so fahren die Leute die Umleitung, sind aber in Neuenkirchen auch nicht schlauer, denn dort gibt es auch kein Hinweis per Schild. Oder muss man wie Lidl, Bressel & Lade und Fliesenmarkt zur Selbsthilfe greifen und selber Schilder malen?“, fragt Reichert.

Die Antwort aus der Verdener Behörde: „Ausgeschildert werden üblicherweise die überörtlichen Fahrziele. Eine Beschilderung jedes Ortes zu jedem Bauabschnitt würde zu einem Schilderwald führen. Das würde auch ein erhebliches Fehlerpotenzial bedeuten.“ Anwohner seien aufgrund ihrer Ortskenntnis nicht auf entsprechende Hinweise angewiesen und würden zumeist kürzere, nicht ausgewiesene Ausweichrouten nutzen. „Wir als Straßenbaubehörde dürfen zudem offiziell keine Umleitungen auf Gemeindestraßen ausweisen“, so Rick Graue von der Verdener Behörde.

Der hat offenbar auch nichts gegen selbstgemalte Schilder an entsprechenden Stellen: „Dass Gewerbetreibende auf die Erreichbarkeit ihrer Betriebe durch eigene Hinweise aufmerksam machen, ist üblich.“