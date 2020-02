Ehrenamt? Ehrensache!

Schwitschen - Von Jens Wieters. Wir schreiben das Jahr 1999: Die Zukunft des SV Schwitschen steht auf der Kippe. Der Fußballplatz ist als solcher nicht mehr zu erkennen, die Umkleidekabinen verdienen ihren Namen nicht. Doch die, die nicht aufgeben wollen, erreichen das Unmögliche: Der Verein steht heute auf gesunden Füßen und nennt eine moderne Sportanlage sein Eigen.

Sprung ins Jahr 2015: Tausende geflüchtete Menschen aus vielen Ländern stranden in der ehemaligen Visselhöveder Kaserne. Aber anders als in anderen Orten vergleichbarer Größe ist der kleine Heideort vorbereitet. Dank des Präventionsrats.

Beide Ereignisse sind untrennbar mit Gustav Stegmann verbunden, der während des Neujahrsempfangs der Stadt Visselhövede, des Gewerbevereins und des Stadtrats für sein jahrzehntelanges Engagement für die Gesellschaft ausgezeichnet wurde. „Und das hat seine absolute Berechtigung“, wie die Laudatorin und ehemalige Schwitscher Bürgermeisterin Annegret Pralle vor den rund 300 Gästen im Hotel Pescheks hervorhob.

Stegmann wird in der Stadt auch das „personifizierte Ehrenamt“ genannt, dem die unentgeltliche Arbeit quasi in die Wiege gelegt wurde: „Meine Eltern waren schon in allen möglichen Vereinen und Organisationen aktiv und ich habe mit 18 Jahren meine erste Fußballmannschaft übernommen“, berichtet der heute 66-Jährige aus der kleinen Gemarkung Delventhal.

Der Bankkaufmann kam dem Vorstand des SV Schwitschen wie gerufen, als mit der Vereinskasse etwas nicht stimmte. „Es war Geld unterschlagen worden, das ich wieder herbeischaffen konnte. Was lag da also näher, als Kassenwart zu werden.“ Aber dabei ist es nicht geblieben: Nach zehn Jahren als Hüter des Vereinsgeldes, wurde Stegmann 1998 zum Vorsitzenden gewählt. Ein Posten, den er 14 Jahre bekleidet hat. „Vor allem die ersten Jahre hatten es in sich. Wir wollten ein vernünftiges Gebäude und vernünftige Fußballplätze. Denn ohne sie hätte es um die Zukunft der Fußballsparte sehr düster ausgesehen.“ Also krempelten die Schwitscher Kicker samt Stegmann die Ärmel hoch, verlegten bei strömenden Regen hunderte Meter Rollrasen, während ein paar Schritte weiter örtliche Firmen dabei waren, das Vereinsheim zu bauen. „Es war damals ein Novum im Altkreis, dass ein Schützen- und ein Sportverein so Hand in Hand gearbeitet haben. Bei uns war es aber problemlos möglich“, erinnert sich der Rentner. Aber trotz der vielen Eigenleistungen musste der kleine Verein die stolze Summe von 375 000 Euro für Gebäude und Spielflächen aufbringen. „Die neuen Anlagen zogen auch neue Mitglieder. Besonders die Jugendarbeit unter der Leitung von Peter Penzhorn boomte, so dass wir 2002 den Sepp-Herberger-Preis für hervorragende Jugendarbeit im Fußballbereich verliehen bekommen haben.“

Zu Spitzenzeiten hatte der SVS rund 100 Fußballer im Jugendbereich auf den Plätzen. „Aber für mich war da der Punkt gekommen, dass meine Arbeit fertig war und ich Platz machen wollte für neue Ideen“, erläuterte Stegmann, der den Vorsitz 2012 an Mario Rickers abgab.

Aber Stegmann legte sich ehrenamtlich nicht auf die faule Haut, sondern stieg zunächst als zweiter Vorsitzender in den damals noch recht jungen Visselhöveder Präventionsrat ein, um schon kurz danach Bernd Luttmann als Vorsitzenden zu beerben. „Als sich 2014 abgezeichnet hatte, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen, haben wir uns überlegt, wie wir der möglichen Problematik in einem kleinen Ort wie Visselhövede begegnen können und haben zu einem Treffen geladen“, erinnert sich Stegmann. Der hatte damals mit einem Dutzend Leute gerechnet, „es kamen mehr als 50“. So wurden die Helfer in Gruppen eingeteilt: „Einige wollten den Flüchtligen Deutsch beibringen, andere halfen den Menschen im Alltag, andere bauten Netzwerke auf, um Kontakte zu knüpfen. Wir waren also bestens vorbereitet, und die Stadtverwaltung brauchte sich nur um die Wohnungen zu kümmern.“

Wie viele Stunden er in diesen besonderen Monaten ehrenamtlich unterwegs war, hat Stegmann nicht gezählt, auch, „weil es mir einfach Freude macht, für andere da zu sein und dabei auch noch Menschen mitzunehmen.“

Grundsätzlich sei es aber so, dass einer allein nichts erreichen könne. „Es ist immer das gesamte Team.“ Darum hat er die Auszeichnung während des Neujahrsempfangs auch nur „stellvertretend für all diejenigen entgegengenommen, die anderen helfen“.

Für Gustav Stegmann ist das Ehrenamt nämlich eine „Selbstverständlichkeit“, und er ist ein Feind des gesellschaftlichen Egoismus. „Überall wird uns suggeriert, dass man zuerst an sich denken sollte. Viele haben mittlerweile haushohe Ansprüche, aber kaum jemand ist bereit, Verpflichtungen oder Verantwortung zu übernehmen. Das wird ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft werden“, glaubt Stegmann, der jetzt aber keine Zeit mehr hat: „Wir müssen jetzt die Ausbildungsmesse vorbereiten und dann die Kochaktion von Visselhövedern für Visselhöveder.“ Alles ehrenamtlich – natürlich.