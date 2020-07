Ehemaliger Leiter der Wittorfer Schule getötet

+ © dpa/Schulze Die Kriminalpolizei sucht nach Spuren. © dpa/Schulze

Neuenkirchen – Bei dem am Neuenkirchener Lohweg (Heidekreis) am Montagabend getöteten 70-jährigen Mann handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um einen ehemaligen Lehrer und Schulleiter der Wittorfer Grundschule, der von 1984 an Rektor und aus gesundheitlichen Gründen zum 1. Februar 1999 aus dem Dienst ausgeschieden war. Seine ebenfalls wahrscheinlich durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommene Frau war auch Lehrerin und hatte nach Informationen der Böhme-Zeitung zuletzt am Wohnort des Paares in Neuenkirchen unterrichtet.