Serie „Frauen an der Spitze“: Lorena Janßen betreibt eigenes Augenoptiker-Geschäft

Sie hat den Durchblick

+ © Ujen Lorena Janßen hat sich in Visselhövede selbstständig gemacht. Mit 29 Jahren denkt sie noch nicht ans Kinderkriegen, erst einmal müsse sie sich mit ihrem Geschäft etablieren. © Ujen

Visselhövede - Von Joris Ujen. 29 Jahre ist sie jung und leitet schon ihr eigenes Geschäft: Lorena Janßen. Sie kommt aus der Augenoptikerfamilie Fasch, die ihren Hauptsitz seit fast 30 Jahren in Winsen (Aller) hat. An der Goethestraße 26 in Visselhövede baute Janßen vor zwei Jahren mit ihrer Kollegin Katharina Lebensieg eine weitere Filiale des Kleinunternehmens in Eigenregie auf. Ursprünglich wollte sie eigentlich Dekorateurin werden, absolvierte dafür eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing. „Eigentlich war für mich damals klar, nicht in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten. Doch dann kam bei mir der Gedanke auf: Ach, warum eigentlich nicht?“