Gassuche bei Visselhövede: Bauern droht Enteignung durch die Hintertür

Von: Jens Wieters

Kämpfen gegen die „kalte Enteignung“ (v.l.): Rüdiger Voigt, Hans-Hermann Bünger, Christian Voigt, Heiko Twiefel und Hans-Heinrich von Hofe. © Wieters

Die Bleckwedeler sind sauer: Das Gas-Unternehmen Vermilion möchte auf ihrem Land nach Gas bohren – ohne ihre Zustimmung. Die Bauern sprechen von Enteignung durch die Hintertür.

Bleckwedel – „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich den Brief geöffnet habe“, sagt Rüdiger Voigt, Landwirt aus Lehrden, dem Örtchen, das zur Gemarkung Bleckwedel bei Visselhövede gehört. Denn was er da lesen musste, gleicht einer Zwangsenteignung einer rund zwei Hektar großen Fläche, die er seit Jahren von Hans-Hermann Bünger aus Stellichte gepachtet hat. Denn der deutsch-kanadische Konzern Vermilion Energy will auf dem Kartoffelacker tief in die Erde bohren, um nach Erdgas zu suchen. Bünger selber hat die gleiche Post im Briefkasten gefunden. Absender ist in beiden Fällen das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) aus Clausthal-Zellerfeld.

„Die Firma Vermilion Energy hat den Antrag gestellt, ein Streitentscheidungsverfahren gegen Sie als Eigentümer des Flurstücks durchzuführen und auch den Sofortvollzug anzuordnen“, steht in dem Schreiben, das als Postzustellungsurkunde deklariert war. Mit einer Streitentscheidung könne die Bergbehörde einem Unternehmen gestatten, auch gegen den Willen der Grundstückseigentümer deren Grundstück für einen begrenzten Zeitraum zu nutzen, sofern öffentliche Interessen, insbesondere die Durchforschung nach nutzbaren Lagerstätten, die Aufsuchung erfordern würden, heißt es weiter.

Beauftragter geht durchs Dorf

Weil offenbar gar keine komischen Gedanken bei den Adressaten aufkommen sollen, hat das Landesamt auch gleich auf mehreren Seiten die rechtliche Grundlage eines solchen Verfahrens mitgeschickt. „Das ist eine Zwangsenteignung durch die kalte Küche“, schimpfen Voigt und Bünger. „Vor allem, weil Vermilion nicht mit offenen Karten spielt.“

Denn schon vor rund fünf Jahren war der Bereich Bleckwedel in den Fokus des Konzerns gerückt. Der hatte die alten Konzessionen, nach Gas zu suchen, vom Konkurrenten „ExxonMobil“ gekauft. „Nur war und ist niemand der Grundstückseigentümer in unserer Gemarkung bereit, auch nur einen Quadratmeter zur Verfügung zu stellen“, betont Ortsvorsteher Heiko Twiefel, der ebenfalls auf seinem Hof einige Male Besuch von einem Vermilion-Beauftragten hatte, der ihm einen Vertrag abringen wollte – bei ihm genau wie bei allen Bleckwedelern aber immer ohne Erfolg.

Dabei wollen wir und unsere Familien mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun haben, sondern einfach unser Landwirtsleben leben.

„Der letzte Anruf kam an einem Sonntag zur Mittagszeit“, berichtet Christian Voigt, der Nachfolger auf dem Ostermanns Hof in Lehrden. Da habe der Bevollmächtigte einen letzten Versuch gestartet, doch noch ein Grundstück zu bekommen. „Sonst würden andere Schritte eingeleitet, hat er betont“, erinnert sich Christian Voigt an das Gespräch.

Und die sehen nun so aus, dass Vermilion das LBEG eingeschaltet, um die Bohrung von Amts wegen zu ermöglichen. „Dabei wollen wir und unsere Familien mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun haben, sondern einfach unser Landwirtsleben leben“, wird Christian Voigt deutlich.

Stattdessen müssen er und sein Vater aktuell mit Rechtsanwälten telefonieren, Bundes- und Landespolitiker per E-Mail einschalten und Ortsvorsteher und Bürgermeister einbinden. „Das kostet uns ohne eigene Not viel Zeit und Geld“, hat Rüdiger Voigt „‘nen richtig dicken Hals“. Zumal Niedersachsen das Ziel ausgegeben habe, 2040 klimaneutral zu sein. „Und dann erlaubt das Bergamt nur 17 Jahre vorher das Bohren nach fossilen Brennstoffen? Da passt doch etwas nicht.“

Landes- und Bundespolitiker eingeschaltet

Hilfe bekommen die Betroffenen aktuell von Hans-Heinrich von Hofe aus Riepe im Heidekreis, der schon seit Jahren mit dem Aktionsbündnis gegen Gasbohren gegen die Vermilion-Pläne kämpft. Er stellt den Kontakt zu Anwälten und auch zu Politikern her. „Der Bundespolitiker Andreas Mattfeldt von der CDU und auch SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil sowie einige Grüne-Landespolitiker sind bereits informiert worden. Mal gucken, was auf politischer Ebene noch gelöst werden kann“, so von Hofe. Der betont auch, dass bei dieser Bohrung „eine Umweltverträglichkeitsprüfung leider nicht erforderlich“ sei.

Ortsvorsteher Twiefel setzt jetzt ein Stück weit auf die Stadt Visselhövede, deren Rat eine Resolution gegen die Gasförderung in der Region verabschiedet habe. „Und die Zuwegung zum möglichen Bohrplatz ist ein öffentlicher Weg. Wenn die Stadt Nein sagt, müsste auch sie enteignet werden.“

Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann betont am vergangenen Freitag, dass „bis dato noch kein Vermilion-Vertreter mit derartigen Plänen“ an die Stadt herangetreten ist. Dennoch habe man natürlich Wind von der Bohr-Idee bekommen, nicht zuletzt durch Meldungen der Familie Voigt. Darum habe die Stadt prüfen lassen, ob sie eine Nutzung der Zuwegung für Vermilion untersagen könne. „Das sieht eher schlecht aus, aber wir werden alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen. Falls es aber tatsächlich zu einer Bohrung kommen sollte, sind wir als Träger der öffentlichen Belange im weiteren Verfahren mit im Boot und können vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen.“

Stadt Visselhövede ist enttäuscht von Vermilion

Er sei aber von Vermilions Kommunikationsstrategie enttäuscht, „wir hätten schon informiert werden müssen, dass jetzt solche Wege eingeschlagen werden“. Die Verwaltung werde nun die 2019 vom Stadtrat gefasste Resolution an das LBEG schicken, in der deutlich zu lesen ist, dass Visselhövede keine Förderstätten im Stadtgebiet haben möchte.

In der Chefetage von Vermilion Energy in Hannover gibt man sich auf Nachfrage unserer Zeitung zugeknöpft. Die Firma „äußert sich zu laufenden rechtlichen Verfahren grundsätzlich nicht“. Eine öffentliche Information über ein mögliches Projekt in der Region sei angekündigt worden und werde auch erfolgen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien. „Das ist derzeit in Visselhövede noch nicht der Fall“, so Vermilion-Sprecher Björn Wechsel

Unternehmen äußert sich nicht

Die heimische Erdgasversorgung, die unter sehr hohen Sicherheits- und Umweltstandards erfolge, unterstütze den Klimaschutz. „Unter anderem spart die deutsche Erdgasproduktion jährlich einigen Millionen Tonnen Kohlendioxid ein, das beim Import des Gases, beispielsweise als LNG, anfallen würde. Ebenso trägt sie zur Versorgungssicherheit für heimische Haushalte und Industrie bei“, so Wechsel weiter.

Die Ziele, klimaneutral zu sein, könnten durch Maßnahmen auf der Verbraucherseite erreicht werden. Die heimische Erdgasproduktion verbrauche aber kein Erdgas, sondern stelle es im Gegenteil sicher und auf kurzen Wegen bereit.

Die von Enteignung bedrohten Landwirte Rüdiger Voigt und Hans-Hermann Bünger haben jetzt erst einmal eine Fristverlängerung für ihre Stellungnahme beantragt – auch, um sich mit einem Fachanwalt zu beraten.