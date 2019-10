„Duft von Moor und Torf“

Hiddingen - Von Jens Wieters. Die jüngeren Einwohner Hiddingens wissen sicherlich nichts mehr davon, die älteren werden sich aber vielleicht noch an die alte Dorfschule im Ort erinnern. Und genau darum lohnt am Samstag ein Besuch im örtlichen Dorfhaus. Denn ab 15 Uhr wird dort der 36. Sonderband der Rotenburger Schriften der Öffentlichkeit vorgestellt. Und der befasst sich unter dem Titel „Sehr gut ist nur der liebe Gott“ mit der Hiddinger Schulgeschichte von 1780 bis 1969. Die Hamburger Professorin Dr. Inge Mager wird den Band präsentieren. Wir sprachen vorab mit der Fachfrau.

Frau Mager, was verbindet Sie mit Hiddingen?

Ich habe von 1945 bis 1953 mit meiner Familie, die Dudda hieß, in Hiddingen gewohnt und habe vier Schuljahre lang die Hiddinger Volksschule besucht. Eine lose Verbindung zum Dorf und mit einzelnen der Einwohner besteht bis heute.

Wie sind Sie nach Hiddingen in den Bereich Visselhövede gekommen?

Die von Ende Januar bis Ende März 1945 dauernde Flucht mit Pferd und Wagen aus Westpreußen hat meine Familie nach Hiddingen verschlagen. Von 1951 bis zum Wegzug haben ich außerdem zwei Jahre lang die Mittelschule in Visselhövede besucht.

Haben Sie gute Erinnerungen an Ihre Kindheit?

Nein! Der durch die Flucht verursachte Verlust der heimatlichen Existenzgrundlage führte zum sozialen Abstieg der ganzen Familie. Auch ich als Kind habe darunter sehr gelitten, oft nicht dazuzugehören. Trotzdem kann und muss ich meine bescheidene Flüchtlingskindheit letztlich als eine glückliche Zeit bezeichnen. Sie duftet, wenn ich gedanklich in sie zurückkehre, noch immer nach Moor und Torf, nach Heide und Heu, nach Beeren und Pilzen, und sie hat von alledem einen bis heute nicht erloschenen Schimmer im Herzen zurückgelassen.

Woher haben Sie die Informationen zur Schulgeschichte?

Es gibt zwei von den Lehrern kontinuierlich fortgeführte Schulchroniken. In der 1892 begonnenen Aufzeichnung ist die Schulgeschichte von 1780 bis 1937 beschrieben; in der jüngeren die Schulentwicklung von 1938 bis zur Schließung der Schule 1969. Außerdem gibt es verstreutes Material in verschiedenen Archiven.

Was dürfen sich die Zuhörer unter dem Titel „Sehr gut ist nur der liebe Gott“ vorstellen?

Dieser Satz ist als Ausspruch von Lehrer Bruno Taterra in meinem Gedächtnis gespeichert. Heute verbinde ich damit die Aussage am Ende des ersten Schöpfungsberichts, wo es heißt: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut“. Der Lehrerspruch sollte meines Erachtens die Zensur „sehr gut“ als große Ausnahme würdigen. Dabei stelle ich mir auch immer die Frage, wie Taterra wohl die großzügige Vergabe dieses Prädikats heute beurteilen würde?

Gibt es den Sonderband morgen auch zu kaufen?

Ja! Gleich direkt im Anschluss an die Buchpräsentation und auch im Buchhandel. Der Preis beträgt acht Euro.