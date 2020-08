Max Heldberg will schnell in den Dschungel nach Peru auswandern – einen Hütehund hat er schon

So ein wenig hat Max Heldberg die Ungeduld im Griff. Er sitzt quasi auf gepackten Koffern und kann die Abreise nicht mehr erwarten. In der vergangenen Woche war er bereits nach Amsterdam gefahren, um zu versuchen, von dort wegzufliegen. Schließlich will er so schnell wie möglich in den peruanischen Dschungel auswandern, kann dort aber aufgrund von Corona nicht hinkommen. „Es dürfen nur Einheimische einreisen“, bedauert Heldberg.

Max Heldberg aus Jeddingen will so schnell wie möglich nach Peru auswandern.

aus Jeddingen will so schnell wie möglich nach auswandern. Dort will er im Dschungel ein riesiges Areal für eine Gemeinschaft aufbauen.

ein riesiges Areal für eine Gemeinschaft aufbauen. Wegen Corona dürfen momentan aber nur Einheimische nach Peru einreisen.

Jeddingen – Dabei ist bereits alles vorbereitet für das neue Leben in Lateinamerika. Das Haus in Jeddingen ist verkauft, der Job als Lehrer an der Berufsbildenden Schule in Walsrode gekündigt, ein großes Grundstück im Dschungel erstanden und mit dem Owtscharka „Jason“ ist bereits extra ein Hütehund angeschafft für das Gelände. „Ich weiß leider nicht, wann es wieder geht mit dem Fliegen. Vielleicht muss ich noch bis zum nächsten Jahr warten. Das wäre blöd“, erzählt der 47-Jährige. „Ich hoffe ganz stark, dass es vorher schon geht.“

Land Peru Hauptstadt Lima Amtssprache Spanisch Einwohner 31.237.385 (2017)

In Südamerika hat er große Pläne. Gemeinsam mit fünf weiteren Gründern möchte der gebürtige Bonner auf einer Fläche von 300 Hektar inmitten des Urwalds ein riesiges Areal aufbauen, auf dem eine Gemeinschaft von bis zu 500 Menschen entstehen soll, die in Selbstversorgung leben. „Aktuell stehen dort fünf kleine Holzhütten“, weiß der Abenteurer. Später sollen dort eine Schule nach dem Montessori-Vorbild, Plantagen und Viehzucht entstehen für Touristen oder dauerhafte „Einwohner“. Und die Bewohner können verschiedene Heilpraktiken anbieten sowie Yoga-Kurse oder Ähnliches.

„Allgemein geht es darum, sich selbst wieder zu finden und die Natur so jungfräulich zu erhalten“, so Heldberg. Er selbst hat 78 Hektar für sich selbst gekauft und will dort dann eine Hühnerzucht beginnen, um Geld zu verdienen. „Später könnten Kühe oder Schweine dazukommen. Aber ich muss erstmal sehen, wie es klappt. Ich habe das ja noch nie gemacht“, sagt der Jeddinger und lacht. Eine Familie aus Bothel hat sich entschlossen, nach Norwegen auszuwandern.

Das Resort ist ziemlich schwer zu erreichen. Mit dem Flugzeug geht es nach Lima, von dort dann noch einmal weiter nach Pucallpa. An dieser Stelle wird dann das Boot genommen und sechs Stunden lang auf dem Rio Ucayali nach Contamana geschippert. 17 Kilometer von dieser Kleinstadt entfernt wird das neue Zuhause sein von Heldberg. „Es gibt eine Straße zu uns, aber sonst ist bei uns echt nichts“, sagt er.

+ Mit dem Owtscharker „Jason“ hat sich Max Heldberg bereits einen Hütehund für Peru angeschafft. © Wuttke

Bedenken, dass ihm der Luxus fehlen wird, sind nicht vorhanden. „Kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet, aber unter freiem Himmel pennen. Das ist doch geil.“ Auf die weite Reise wird Heldberg auch nur einen großen Rucksack mitnehmen und ein paar Kartons mit Material. Die meisten seiner Sachen hat er bereits verschenkt oder verkauft. „Das Auto bekommt dann mein Sohn“, sagt der Vater von Hannes (19) und Liv (16). „Gerade meine Tochter war am Anfang nicht so begeistert“, meint der Jeddinger. „Aber ich will es einfach machen.“

Idee vom Auswandern spukt Max Heldberg schon lange im Kopf rum

Die Idee auszuwandern, spukt ihm schon länger im Kopf herum. „Ich bin seit 15 Jahren Sport- und Techniklehrer und in festen Strukturen gewesen. Da wollte ich ausbrechen. Und irgendwie war ich mental auch müde“, nennt der Oberstudienrat seine Gründe. Erst hatte er an ein Sabbatjahr gedacht, dann aber ganz ans Auswandern.

Auswanderung: Max Heldberg hat sich in Peru verguckt

Als er in den Osterferien in Sesen in einer Naturheilpraxis auf die Amerikanerin Virginia Burg traf, war der Entschluss endgültig gefasst. Sie ist eine von den fünf Gründerin und steckte Heldberg endgültig an mit dem Vorhaben, in Peru dieses Projekt zu starten. Heldberg musste von dem Land aber nicht mehr groß überzeugt werden. Im vergangenen Jahr war er bereits für drei Wochen dort unterwegs und hat sich in Land und Leute verguckt. Die Vorfreude auf die Rückkehr ist ihm nun anzumerken.

Deshalb ist es auch schwer für ihn, hier zu warten. Die Zeit nutzt er nun, um Spanisch zu lernen und den Auftritt der Farm im Internet zu gestalten. Eine Homepage soll entstehen, dazu Kanäle bei Twitter und Instagram. „Wer mir dabei helfen kann, darf sich sehr gerne melden.“

Rubriklistenbild: © Wuttke