Drohnenpilot bekommt Ärger mit der Polizei

Nachbar beschwert sich über Flug über seinem Grundstück / Polizei: Klare Regeln

+ Macht Spaß, hat aber auch klare Regeln. Der Betrieb von Drohnen ist nicht überall erlaubt. - Foto: imago

Visselhövede - Was eigentlich als Spielzeug gedacht war, bringt einem 40-jährigen Visselhöveder jetzt Ärger mit der Polizei ein. Denn er ließ am Sonntagabend eine Drohne aufsteigen, die weder versichert noch ordnungsgemäß gekennzeichnet war. Obendrein hat das kleine Fluggerät die Bahngleise überquert, was nicht erlaubt ist.