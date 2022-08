Neue Serie: Drögenbosteler Orstvorsteher weist Verein wichtige Funktion zu

Von: Henning Leeske

Der Ortsvorsteher von Drögenbostel Michael Meyer vor dem Dorfgemeinschaftshaus. © Leeske

Rund 130 Einwohner hat Drögenbostel. Der erste Ansprechpartner ist Michael Meyer, der Ortsvorsteher. In einer Serie stellen wir ihn und seine Kollegen im Visselhöveder Stadtgebiet vor.

Drögenbostel – Rund die Hälfte aller Einwohner von Drögenbostel sind laut Ortsvorsteher Michael Meyer (CDU) Mitglied im Schützenverein. Kein Wunder, dass der Kommunalpolitiker Meyer dem Verein auch in Personalunion vorsitzt und damit das Vereinsleben in dem Dorf mit ungefähr 130 Einwohnern aktiv mitgestaltet. „Der Schützenverein sorgt für Zusammenhalt. Das Schützenwesen ist mein Ding“, so Meyer, der immer Beitrittsformulare in der Uniform für neue Mitglieder dabei hat.

Neben der Gaststätte sei das vor wenigen Jahren geschaffene Dorfgemeinschaftshaus ein äußerst wichtiger Treffpunkt. Dort kämen der Jugendtreff, der Seniorentreff und eben der Schützenverein im Sommer wie im Winter zusammen. „Das war eine gute Sache, dass wir das damals so gemacht haben. Heute wäre das bei den aktuellen Kosten gar nicht darstellbar“, blickt Meyer zurück. Der Umbau des alten Feuerwehrhauses und alten Kalthauses wurde zudem zu 65 Prozent aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert.

Die Serie Die Stadt Visselhövede besteht nicht nur aus der Stadt selbst, sondern ebenfalls aus vielen größeren und kleineren Dörfern um sie herum. Jedes hat einen Ortsvorsteher. In loser Serienfolge stellen wir diese und ihre Dörfer vor und blicken auf ihre Arbeit.

Im Jahr 2016 gerade neu im Amt des Ortsvorstehers musste Meyer sich gleich um die Umsetzung des Umbaus kümmern. Ihn mache immer noch stolz, wie die Dorfgemeinschaft das mit viel Eigenleistung geschafft hatte. Auch wenn vorher die Drögenbosteler bei den Entscheidungsträgern der Stadt Visselhövede dicke Bretter zu bohren hatten, überzeuge ihn nun das Ergebnis dieser Entscheidung. Das Gebäude konnte so für das Dorf erhalten bleiben und die unterschiedlichen Gruppen könnten sich so das ganze Jahr über im Trockenen und Warmen treffen. Er sieht es als vorteilhaft an, als Ortsvorsteher auch im Stadtrat zu sitzen. So sei er unmittelbar an allen Entscheidungen, die eben Drögenbostel im Speziellen betreffen, direkt bis zur Abstimmung im Rat beteiligt. Seine Kollegen als Ortsvorsteher, die nicht im Rat seien, werden zwar gehört, haben aber kein Stimmrecht in dem Gremium. Schließlich haben die kleinen Ortschaften der Stadt Visselhövede keinen eigenen Ortsrat oder ein eigenes Haushaltsbudget. Es gebe nur ein kleines Handgeld für die Geschenke an die Jubilare der Ortschaft oder andere offizielle Verpflichtungen des Ortsvorstehers. „Wir können keine großen Sprünge machen“, sagte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Visselhövede.

Zu den weiteren Pflichten des Ortsvorstehers gehörte die Organisation der Wahlen im Dorf und entsprechend die vielfältige Zusammenstellung des Wahlvorstandes. Das Wahllokal in der dörflichen Gaststätte lade immer zu einem kurzen politischen Schnack nach der Stimmenabgabe ein. Die Möglichkeit zum Wählen im Dorf sei eben wichtig für eine gute Wahlbeteiligung in Drögenbostel. Neben den Vereinen biete das Dorf mit dem Spielplatz, inklusive der Seilbahn, und dem bekannten blauen Zimmer im Freien für alle Visselstädter interessante Attraktionen.

In der Zukunft sieht Meyer gute Chancen für Drögenbostel, weil verglichen mit der Einwohnerzahl von 70 im Jahr 1974 die Entwicklung positiv sei. Auch wenn die Realisierung der vier neuen Bauplätze im Rahmen der Eigenentwicklung letztendlich leider nicht geklappt habe. Jedoch gebe es genug Altbestand an Gebäuden, wodurch sich regelmäßig die Möglichkeit zum Hauskauf für jüngere Einwohner oder Neubürger eröffne. Sowieso hätten die Drögenbostler drei ganz junge Einwohner „und das vierte Kind ist gerade unterwegs“, freut sich Meyer.

Mit der Sirene für den Katastrophenschutz auf einem Dach in Drögenbostel hat Meyer noch einen Herzenswunsch auf Lager, weil die Zeiten seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine unsicherer geworden seien. „Für eine Sirene würden wir 100 Prozent Fördergelder von Bund und vom Land bekommen“, führt er aus.

In 2025 steht dann die 750 Jahr Feier von Drögenbostel auf dem Kalender, aber schon vorher in 2024 erwartet der Schütze Meyer schon mit voller Begeisterung das Bundesfest des Visselhöveder Schützen in Drögenbostel.