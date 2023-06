Drei Wechsel in der Visselhöveder Gemeinwesenarbeit

+ © Wieters Bekannte Gesichter für neue Aufgaben: Volker Behrens (v.l.), Sabine Voss, Susanne Schumann. Christian Oddoy und Iris Weis. © Wieters

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens Wieters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Personalwechsel in der Visselhöveder Gemeinwesenarbeit: Iris Weis übernimmt den Job von Christian Oddoy, ins Jugendzentrum rückt Volker Behrens.

Visselhövede – Lückenlos läuft die Visselhöveder Gemeinwesenarbeit zumindest bis zum 31. Dezember weiter, auch wenn der bisherige Amtsinhaber Christian Oddoy zum 1. Juli einen neuen Job annimmt. „Darum sind wir erst einmal richtig froh, dass wir mit Iris Weis eine bewährte Kraft haben, die die Stadt mit ihren Menschen mittlerweile sehr gut kennt und vor allem das von Christian Oddoy aufgebaute Netzwerk übernimmt“, atmet Susanne Schumann, Vorsitzendes des Präventionsrats, hörbar durch.

Denn Oddoy, der den zu großen Teilen vom Land Niedersachsen geförderten Job seit August 2018 in der Vissel-Stadt ausgeübt hat, wechselt bekanntlich auf den Stuhl des Regionalmanagers des EU-Programms Hohe Heide, für das gerade eine neue Förderperiode bis 2027 eingeläutet worden war.

Oddoy wechselt ins EU-Programm Hohe Heide

Oddoy ist noch bis Ende des Monats bei der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) angestellt, die wiederum sein Gehalt überwiegend durch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte erstattet bekommt. Aber auch die Stadt muss einen Teil der Lohnkosten tragen.

„Das alles geht nun nahtlos auf Iris Weis über“, informiert Sabine Voss, Leiterin der DAA--Zweigstelle in Rotenburg. Bisher hat Weis gemeinsam mit Paula Lange die Kinder und Jugendlichen im neuen Jugendzentrum am Hallenbad betreut. Auch sie ist bei der DAA angestellt, und auch der aktuell noch gültige Vertrag läuft bis Ende Dezember genau wie das Schriftstück, das sie von Oddoy übernimmt. „Bisher liegt auch keine neue Information aus Hannover vor“, bedauert Voss, die die weitere Sozial- und Gemeinwesenarbeit in Visselhövede langfristig gesichert sehen möchte. „Aber bis die Entscheidung fällt, gehen sicherlich noch ein paar Monate ins Land“, so Voss. Sie setzt aber auf den Niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der am Ende für die weitere Förderung zuständig ist. „Und der hatte bisher immer davon gesprochen, dass sich diese Art von Sozialarbeit verstetigen müsse“, bleibt Sabine Voss optimistisch.

Alle hoffen auf eine weitere Landesförderung

Dass es vor mittlerweile gut fünf Jahren überhaupt zur Einrichtung dieser Stelle gekommen ist, haben Stadt und Bürger dem örtlichen Präventionsrat zu verdanken. Der damalige Vorsitzende Gustav Stegmann und sein Mitstreiter Jürgen Klick hatten die Entscheider der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte davon überzeugt, dass Visselhövede eine der Regionen im Land ist, die eine Gemeinwesenarbeit dringend nötig habe. Zunächst war der Job auf zwei Jahre begrenzt, wurde aber immer wieder verlängert. Zuletzt sogar erst während einer Sitzung des Visselhöveder Sozialausschusses kurz vor Weihnachten 2021, als Oddoy per Telefon erfahren hatte, dass er noch weiterhin einen Job hat.

Den bekommt nun zumindest für die kommenden sechs Monate die 54-jährige Iris Weis, „verbunden mit der Hoffnung, dass die Förderung verlängert wird“, so die gebürtige Fränkin, die 2020 ihre Zelte in der Visselstadt aufgeschlagen hat und maßgeblich an der Umsetzung der Jugendzentrum-Idee beteiligt war. Dort hat sie seit der Eröffnung vor knapp einem Jahr gemeinsam mit Paula Lange Angebote für Kinder und Jugendliche realisiert.

Diesen Posten übernimmt ebenfalls am 1. Juli Volker Behrens, der bereits seit vielen Jahren als Coach in verschiedenen Fortbildungsbereichen bei der DAA fungiert. Der Visselhöveder Behrens, der sich „sehr auf die Arbeit mit den jungen Leuten der Stadt freut“, sitzt für die FDP im Stadtrat und kann idealerweise dort die Interessen der Kinder- und Jugendlichen aus erster Hand vertreten.