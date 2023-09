Diskussionen starten: Visselhöveder Schulstruktur im Wandel

Von: Jens Wieters

Über die Zukunft der Schulen im Visselhöveder Stadtgebiet und mögliche Baumaßnahmen wird aktuell intensiv hinter verschlossenen Türen diskutiert, am 7. November werden einige Varianten der Öffentlichkeit vorgestellt. © Wieters

Noch tagt der Arbeitskreis hinter verschlossenen Türen, aber spätestens am 7. November werden mögliche Varianten für eine neue Visselhöveder Schulstruktur öffentlich.

Visselhövede – Den Dienstag, 7. November, sollten sich die Eltern der Visselhöveder Grundschüler ganz dick im Kalender anstreichen, denn dann werden im Schulausschuss aller Voraussicht nach die Varianten einer neuen Visselhöveder Schulstruktur der Öffentlichkeit vorgestellt. Das sieht zumindest der Fahrplan des nicht öffentlich tagenden Arbeitskreises Schulentwicklung und des Schulausschusses vor, wie während der Sitzung des Ausschusses am Dienstagabend mitgeteilt wurde.

Im Kern geht es Anfang November dann auch darum, die Standortfrage der Grundschulen zu klären. Aktuell gibt es die Kastanienschule in Visselhövede und die Grundschule in Jeddingen. Während im Kernort eine Ganztagsbetreuung der Kinder samt Mittagessen wie vom Gesetzgeber ab 2026 verlangt wird, problemlos durch ausreichend Räume und die Mensa der Oberschule nebenan möglich ist, sieht die Sache in Jeddingen schon ganz anders aus. Dort müssten nicht nur einige Klassenräume und vor allem das Lehrer- und Schulleiterzimmer dringend saniert, sondern auch eine Möglichkeit für das Mittagessen geschaffen werden. Darum steht die Frage im Raum: Anbau oder ein kompletter Neubau?

Wir haben in Jeddingen ein Problem und das müssen und werden wir lösen.

„Wir haben in Jeddingen ein Problem und das müssen und werden wir lösen“, betonte Schulausschussvorsitzender Robert Rabe (SPD) gleich zu Beginn der Sitzung, der eine Gruppe Mütter von Grundschülern oft kopfschüttelnd zuhörte und während der Bürgerfragestunde immer wieder „höchstmögliche Transparenz bei diesem sensiblen Thema“ forderte.

„Wir haben hinter verschlossenen Türen noch überhaupt nichts entschieden. Fakt ist, dass in Jeddingen im kommenden Schuljahr zweizügig eingeschult wird und wir dort mehr Platz benötigen. Und die Möglichkeiten, wie wir das voreinanderkriegen, werden in der Verwaltung und im Arbeitskreis derzeit intensiv diskutiert“, versuchte Rabe die emotionale Debatte auf seine sachliche Ebene zu leiten.

Er sprach von drei möglichen Konzepten, die während der öffentlichen Sitzung im November von einem Planungsbüro vorgestellt würden, „und erst danach ausführlich auf ihre Realisierung in den entsprechenden politischen Gremien geprüft werden“.

Wie die Varianten genau aussehen könnten, wollten sowohl Rabe als auch die Verwaltungsvertreter am Dienstagabend auch auf Nachfrage der Mütter noch nicht verraten, um „die Gerüchteküche nicht noch mehr anzuheizen“. Aktuell hätten alle Beteiligten noch mehr Fragen als Antworten.

Nur so viel ließ sich die Verwaltung dann doch entlocken: „Stand heute, ist eine Änderung der Einzugsgebiete der Grundschulen nicht vorgesehen, aber wir alle können nicht in die Glaskugel gucken. Wenn wir plötzlich nochmal 20 schulpflichtige ukrainische Kinder aufnehmen müssen, sieht die Lage plötzlich schon ganz anders aus“, so Bürgermeister André Lüdemann.

Elternvertreter Jörg Bröske forderte die Politik auf, die Erziehungsberechtigten „immer rechtzeitig und transparent über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren“. Denn die Eltern seien stets sehr engagiert und auch mit ihrer Hilfe könnten die Probleme vielleicht leichter gelöst werden, „und auch sie haben Ideen, die berücksichtigt werden sollten“.

Kommentar Bloß keine Hysterie! Klar, es liegt in der Natur von Eltern, nur das Beste für die Kinder zu wollen. Das gilt natürlich auch für die Schule: möglichst wohnortnah, möglichst wenig Kinder in einer Klasse, möglichst top engagierte Lehrer und obendrein noch ein leckeres Mittagessen. Bis auf das Essen ist in Jeddingen alles vorhanden, aber das uralte Gebäude muss dringend saniert werden. Und für die Ganztagsbetreuung, wie sie der Bund ab 2026 verpflichtend fordert, muss gebaut werden. Aber wo? Ein Anbau an der jetzigen Schule? Ein Neubau schräg gegenüber? Ein Neubau gar in Wittorf, wie immer wieder kolportiert wird? Oder ein Umzug nach Visselhövede? Fragen über Fragen und aktuell kaum Antworten. Darum laufen die Eltern-WhatsApp-Gruppen heiß und viele Gerüchte sind im Umlauf. Aber eines sollten die Eltern wissen: Verwaltung und Politik sind mit Sicherheit darauf bedacht, das Beste für Kinder, Eltern, Lehrer, Unterricht, aber auch für die Stadtkasse herauszuholen. Das braucht aber Zeit, und darum sind Hysterie und bereits aufgebaute Feindbilder völlig fehl am Platze. Denn ebenso wie alle anderen Kommunen in Niedersachsen hat Visselhövede bisher keine verbindliche Nachricht erhalten, wie denn die Ganztagsbetreuung durch Bund und Land finanziert werden soll. Alle Städte und Gemeinden müssen leider ins Blaue planen. Hinzu kommen neue Flüchtlingsquoten, die sehr kurzfristig mitgeteilt werden. Gibt es plötzlich 20 schulpflichtige Kinder mehr, sind alle bisherigen Planungen für die Katz. Also habt Geduld, liebe Eltern! Jens Wieters