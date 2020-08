Die große „Konzert-Diät“

Das Heimathaus in Visselhövede ist seit März verwaist. In diesem Jahr wird dort wohl auch kein Konzert mehr über die Bühne gehen.

Visselhövede – Kultur anbieten zu Zeiten von Corona? „Das ist echt schwierig“, findet Christiane Wuttke. Sie ist Vorsitzende des Visselhöveder Kultur- und Heimatvereins und hängt wie viele andere in einer Warteschleife. Deshalb ist sie gespannt auf den runden Tisch, zu dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für Donnerstag in Visselhövede lädt. Er möchte erfragen, wie die Vereine mit der Situation klarkommen.

Den 1. März hat Christiane Wuttke noch genau vor Augen. Es war die letzte Veranstaltung des Visselhöveder Kultur- und Heimatvereins. Damals waren die Plattdeutschen Musikanten auf der Bühne. „Prall gefülltes Heimathaus und gute Unterhaltung“, erinnert sich die Vorsitzende des Vereins. Seitdem ist aber nichts mehr passiert auf dem Gelände an der Burgstraße. Vom 16. März an bis Anfang Juli war das Haus komplett von der Stadt gesperrt. Nun haben ausgewählte Personen wieder Zutritt. Dem Verein „EigenArt“ sowie den Sportkursen des Kneippvereins fehlen also auch die Räumlichkeiten seit knapp fünf Monaten.

Fünf Veranstaltungen des Heimatvereins und der 30. Vereinsgeburtstag im Juni sind bisher ausgefallen. An Auftritte ist weiterhin im Heimathaus nicht zu denken. Der Grund: Es würde nach jeder Veranstaltung ein Minus zu Buche stehen. „Wir könnten unter den Auflagen wohl nur 20 bis 30 Karten verkaufen. Dann müssten wir pro Ticket 25 bis 30 Euro nehmen. Das kann man in Visselhövede nicht einfach so machen“, erklärt Wuttke. Sie hatte mal kurz an „Schicht-Konzerte“ gedacht, diesen Gedanken aber schnell verworfen. „Bei zwei Durchgängen wären das dann 60 Zuschauer – immer noch relativ wenig und der Aufwand sehr hoch.“

Immerhin: Der Kultur- und Heimatverein hat finanziell keine Einbußen. Das Heimathaus betreibt der Verein und hat deshalb keine Mietkosten. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, und bei den abgesagten Veranstaltungen mussten keine Zahlungen an die Künstler getätigt werden. „Wir zahlen die Gagen immer nach den Konzerten. Von daher geht es uns gut.“ In den Verträgen gab es bisher nie Klauseln, nach der den Künstlern und Gruppen bei einer Absage wegen höherer Gewalt eine Ausfallentschädigung zuteil wird. „Ich schätze, dass demnächst solche Zusätze kommen werden“, so Wuttke.

Die Planungen bis Januar 2022 hat sie bereits vor Corona beendet. Nun ruhen sie aber. „Das macht gerade wenig Sinn, weil zu vieles unsicher ist.“ Der Flyer für die Auftritte ab September werde nicht verteilt, Kartenverkäufe gibt es nicht. Auch das Telefon bei Wuttke zu Hause ist ruhiger geworden. Normalerweise melden sich rund 100 Gruppen im Jahr bei der Visselhövederin, um sich anzubieten. „Seit April haben wir aber nicht ein Angebot bekommen.“

Dabei wollen sie beim Verein unbedingt wieder etwas anbieten nach der „Konzert-Diät“. Deshalb ist für den August eine Veranstaltung unter freiem Himmel auf dem Visselhof geplant. Genaueres verrät Wuttke noch nicht. „Wenn wir etwas machen, dann auch draußen. Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr noch ins Heimathaus zurückkehren werden.“

Übrigens wird der 30. Geburtstag im nächsten Jahr mit gleicher Besetzung nachgeholt. „Und der Wein steht seit Beginn des Jahres auch schon bereit“, sagt Wuttke und schmunzelt. vw