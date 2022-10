Die alte Couch vom Raumaustatter als Weihnachtsgeschenk

+ © Glaschke Olaf Oldenbüttel in seiner Werkstatt. Wer seine Couch neu aufpolstern lässt, schont die Umwelt und den Geldbeutel. © Glaschke

Regional und nachhaltig: Der Raumausstatter Olaf Oldenbüttel erspart seinen Kunden den Gang ins Möbelhaus. Häufig sei die nicht nur umweltschonender, sondern auch günstiger.

Visselhövede – Die Tage werden kürzer und das Leben findet wieder mehr im Haus statt. Jetzt stehen gemütliche Abende in den Wohnstuben auf dem Programm. Ein kleines Feuer im Kamin, ein Glas Wein und ein gutes Buch, das ist das Bild von langen Winterabenden. Wohl dem, der bequeme und schöne Polstermöbel hat. Schlechte Federungen, schadhafte Polster und fleckige Bezüge sind hier fehl am Platz. Viele Menschen entscheiden sich im Herbst dafür, neue Polstermöbel anzuschaffen. Schließlich wird der Winter lang, niemand mag auf Gemütlichkeit verzichten.

Kaum jemandem ist bekannt, was sich hinter dem Begriff „Raumausstatter“ verbirgt. Die Experten in Sachen Wohnen gestalten Wände und Böden. Viele von ihnen bieten auch Gardinen, Markisen und Verdunklungen an. Die meisten von ihnen können aber noch mehr. Sie möbeln durchgesessene oder unmodische Polster auf. Wer seinem Wohnzimmer oder der Eckbank in seiner Küche einen neuen Look geben will, wird hier fachgerecht und umweltbewusst beraten.

Stellvertretend für die Raumausstatter steht Olaf Oldenbüttel aus Visselhövede bei Fragen rund um die Nachhaltigkeit im Handwerk Rede und Antwort. Im Bereich der Polstermöbel macht die Aufarbeitung nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt Sinn.

Restauration statt Sperrmüll

Sofas und Sessel, Stühle und andere Sitzmöbel kann er mit seiner Handwerkskunst vor dem Sperrmüll retten. „Früher hatten die Möbel oft eine bessere Qualität als heute. Es lohnt sich in den meisten Fällen, eine alte Couch neu polstern zu lassen“, sagt Oldenbüttel. Polstermöbel sind mehrschichtig aufgebaut. Da ist zuerst das Gestell. Außerdem gibt es die Federung, also den Bereich, der dafür sorgt, dass ein stabiles Sitzen möglich ist. Ist die Federung ordnungsgemäß repariert, wird eine mehrlagige Polsterung aufgebracht. Schließlich folgt der Bezug. Das Innenleben eines Sitzmöbels wird durch den Bezug vollständig verdeckt.

Eine hochwertige Federung wird etwa 50 bis 60 Jahre halten. Eine hochwertige Couchgarnitur kann damit länger leben als ihr Besitzer.

Während die Gestelle in aller Regel sehr haltbar sind, gehören die Federungen, die Polstermaterialien und die Bezugstoffe zu den Verschleißteilen. Stühle, Sessel und Sofas werden „durchgesessen“. Es bilden sich Kuhlen und Mulden, die sogar dem Rücken schaden können. Stoffe werden fleckig oder rissig. Selbst bei bester Pflege verliert ein Sofa nach etwa zehn Jahren seinen optischen Reiz.

Der Raumausstatter schafft Abhilfe. Er überprüft das Gestell und kann alles erneuern, was nicht mehr in Ordnung ist. Meist werden schadhafte Federungen ausgetauscht und die Polsterung erneuert. Oldenbüttel: „Eine hochwertige Federung wird etwa 50 bis 60 Jahre halten. Stoffe werden häufig nach acht bis zehn Jahren ausgetauscht. Eine hochwertige Couchgarnitur kann damit länger leben als ihr Besitzer.“

Robuster oder edler Bezug?

Bei der Wahl der Bezüge werden die Kunden sachkundig beraten. Im Angebot sind neben robusten Stoffen auch Leder und hochwertige Kunstlederarten. Im Vordergrund steht neben dem Geschmack der Kunden, wie stark die Möbel beansprucht werden“, erklärt Oldenbüttel.

„Familien mit kleinen Kindern oder Haustieren wählen strapazierfähige Materialien. Wer nur einmal pro Woche in der guten Stube seinen Kaffee genießt, kann auf empfindlichere Stoffe zurückgreifen. Diese haben oft eine edlere Wirkung, eignen sich aber nicht für starke Belastungsproben.“

Die alten Stücke als Basis für neue Polstermöbel zu nutzen, hat viele Vorteile. Aktuell sind die Lieferzeiten für Möbel sehr lang, ein Raumausstatter vor Ort hat häufig die Möglichkeit, die Arbeit kurzfristig auszuführen. „Etwa zwei Wochen brauche ich, um ein Möbelstück neu zu gestalten. Wenn es sich um den Lieblingssessel handelt, kann ich auch schon einmal ein kleines Wunder vollbringen und es in drei Tagen schaffen“, so der Visselhöveder. In vielen Fällen schone die Auffrischung das Budget und außerdem könne der Kunde sich seine Stoffe selbst aussuchen. „Die riesige Auswahl im Handwerksbetrieb lässt keine Wünsche offen“, präsentiert der Handwerksmeister seine Auswahl stolz.

Regional und nachhaltig

Neben diesen Vorteilen kommt die Aufarbeitung auch der Umwelt zugute. Werden gebrauchte Möbel weggeworfen, entsteht Müll, der vermieden werden könnte. Oldenbüttel kann noch einen weiteren Vorteil nennen: „Wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen, der mit jedem Meter Stoff eine Initiative zur Aufforstung unserer Wälder unterstützt. Unsere Kunden helfen dabei, Bäume zu pflanzen, die unser Klima so dringend braucht.“ Mit diesem zusätzlichen Engagement könnten die Menschen ein Zeichen für den Umweltschutz setzen, ist der Raumausstatter überzeugt. „Es gibt noch einen anderen, sehr wichtigen Aspekt zum Umweltschutz“, fügt er hinzu.

„Nicht nur die Müllberge wachsen durch ständige Neuanschaffungen, sondern die Transportwege, häufig von Asien nach Europa, sind lang und kosten viel Energie.“ Sein Motto sei, stellt er überzeugt dar: Nur drei Worte – Kauf am Orte. Oldenbüttel kommt ins Plaudern. „Gerade in der Zeit vor Weihnachten suchen Menschen nach Möglichkeiten, ihren Angehörigen eine Freude zu machen. Hin und wieder werden das Aufpolstern und der neue Bezug für die geliebte Couch als Weihnachtsgeschenk gekauft. Manchmal kommen auch Kinder oder Enkel von Verstorbenen und lassen ein Stück aus dem Nachlass aufarbeiten. So werden Möbel zu einem Teil der Familientradition.“

Service wie beim Möbelhaus

Wie sieht es mit dem Service aus? Kann der Handwerker einen ähnlichen Komfort bieten wie ein Möbelgeschäft? „Wir holen die Möbel ab und bringen sie wieder zurück. Wenn ein Kunde uns ein Foto mailt, kann ich im Vorfeld schon einen ungefähren Preis nennen. Anschließend berate ich ihn vor Ort oder in meiner Werkstatt. Der Kunde spart viel Zeit, die er für die Suche nach einem neuen Möbelstück aufbringen müsste.“ Der Raumausstatter polstert inzwischen auch für Kollegen, die sich auf andere Arbeitsbereiche spezialisiert haben. So kann die alte Technik bewahrt bleiben.