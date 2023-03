Visselhöveder Hoyer-Gruppe bekommt ersten Diesel aus Abu Dhabi

Von: Jens Wieters

Teilen

Der Tanker New Splendor liegt im Auftrag der Hoyer-Gruppe aktuell in Wilhelmshaven. Aus seinem Bauch wird Diesel auf kleinere Schiffe umgepumpt. © Hoyer-Gruppe

Diesel aus dem Deal der Visselhöveder Hoyer-Gruppe mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wird zurzeit in Wilhelmshaven von einem Tankschiff abgepumpt.

Visselhövede – Eine 23 Meter hohe Bordwand, von Bug bis Heck eine Länge von 333 Metern, in der Breite 60 Meter und im Bauch Platz für etwa 300 000 Tonnen Diesel: Der Tanker New Splendor hat im Auftrag des Visselhöveder Unternehmens Hoyer mit der ersten Lieferung des Kraftstoffs den Tiefwasserhafen Wilhelmshaven erreicht. „Das ist die größte jemals erfolgte Einzellieferung an Dieselkraftstoff in Deutschland“, teilt die Hoyer-Gruppe mit.

Das Schiff habe bereits Ende Januar in Abu Dhabi geladen, den Suezkanal passiert, eine Teilmenge in Frankreich gelöscht und daraufhin Kurs auf Wilhelmshaven genommen.

Der Transport ist der erste des Abkommens, das Hoyer im vergangenen September während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Abu Dhabi mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) über Diesellieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen hatte.

PCK-Raffinerie Schwedt: Hoyer für „Gespräche offen“ Die PCK-Raffinerie Schwedt in Brandenburg, die aufgrund des Stopps des Ölimports aus Russland aktuell treuhänderisch verwaltet wird, ist offenbar in den Fokus des Visselhöveder Familienunternehmens Hoyer gerückt. Wie das „Handelsblatt“ berichtet hatte, soll Hoyer Interesse an einem Einstieg haben. Das Bundeswirtschaftsministerium will laut neuester Meldung die Möglichkeiten zum Verkauf von Energieunternehmen in Treuhandverwaltung wie bei PCK-Schwedt erweitern. Die Hoyer-Gruppe übt sich hingegen noch in Zurückhaltung. „Die Auswirkungen des Kriegs hat die Region rund um die Raffinerie Schwedt in besonderem Maße zu spüren bekommen. Hoyer ist in dieser Region seit Jahren fest verwurzelt, hat dort einen eigenen Firmenstandort und versorgt von dort den Großraum Berlin/Brandenburg mit Heizenergie und Kraftstoffen“, so das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung. Insofern sei Hoyer ein großer Abnehmer von Kraftstoffen und weiteren Produkten am Standort Schwedt. Als Unternehmen der kritischen Infrastruktur sehe es die Firmengruppe als wichtigste Aufgabe an, für die Kunden in der Region und in Gesamtdeutschland Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Die Unternehmensführung verfolgt die Diskussionen um die Raffinerie darum sehr genau.“ Um die Versorgung der Kunden weiterhin sicherzustellen, sei eine reibungslose Fortführung des Raffineriebetriebs immens wichtig. „Darum steht Hoyer grundsätzlich Gesprächen immer offen gegenüber.“

Beim Abkommen mit Adnoc wird laut Mitteilung besonders großer Wert auf die Effizienz gelegt: Denn die Lieferung erfolge mit einem Schiff der Klasse Very Large Crude Carrier (VLCC). „Das sind die größten aktuell verfügbaren Schiffstypen für flüssige Produkte. Sie werden normalerweise für den Rohöltransport eingesetzt und haben ein Fassungsvermögen von 300 000 Tonnen, was etwa 350 Millionen Litern entspricht“, wie Hoyer-Sprecher Thomas Hartmann betont.

Solche Giganten der Ozeane können in Deutschland aufgrund ihres Tiefgangs in keinem anderen Seehafen als Wilhelmshaven anlegen. „Um aber die große Lieferung zeitgerecht löschen zu können, war zudem eine entsprechende Lagerkapazität vonnöten“, so das Unternehmen.

Hoyer habe deshalb ausreichenden Tankraum im Terminal Wilhelmshaven bereits im vergangenen Jahr langfristig angemietet. Der Standort gewinne damit an strategischer Bedeutung als Verteilerhafen, aus dem der Diesel mit kleineren Schiffen, die etwa 30 000 Tonnen fassen könnten, in andere deutsche Seehäfen gebracht werde, um „diverse Standorte verlässlich mit dem Kraftstoff zu versorgen“.

Auch dafür habe Hoyer Vorkehrungen getroffen und nicht nur weitere kleinere Lagerkapazitäten im Inland angemietet, sondern auch die Tankwagen- und Kesselwaggonflotte deutlich erweitert.

Die erste große Lieferung aus Abu Dhabi ist nur der Anfang, denn das Abkommen sieht vor, dass Hoyer im laufenden Jahr jeden Monat bis zu 250 000 Tonnen Diesel von Adnoc abrufen kann – „eine Menge, die in der Frage der Versorgungssicherheit eine erhebliche Rolle spielt“.

Thomas Hoyer, geschäftsführender Gesellschafter von Hoyer, ist laut Mitteilung deshalb sehr froh über den gemeinsamen Erfolg: „Wir schätzen die Verlässlichkeit unserer Partnerschaft mit Adnoc sehr und freuen uns, schnell und kooperativ Ergebnisse erreicht zu haben.“ In einer sich verändernden Welt, sei es schön zu sehen, dass Länder und Unternehmen näher zusammenrücken würden, wird Thomas Hoyer in der Mitteilung zitiert. „Denn eins ist sicher: Für uns steht eine unabhängige und sichere Versorgung unserer Kunden an erster Stelle.“

Kommentar „Happy Hour“ an der Tanke Endlich, so könnte man meinen, endlich ist durch den Hoyer-Deal mit den Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Versorgung mit Diesel in der Region nicht nur gesichert, sondern auch der Preis an der Tanke sollte sich darum doch deutlich nach unten orientieren. Denn es macht schon teilweise wütend, was an den Zapfsäulen der Region aktuell zum Tagesgeschäft gehört. Um kurz nach sechs am Morgen, wenn viele Menschen zur Arbeit fahren, kostet der Liter Diesel 1,93 Euro, gegen 18 Uhr „nur“ noch 1,66. Tanke ich morgens 60 Liter, lege ich 16,20 Euro mehr hin als abends. „Abzocke“, schimpfen Verbraucher. Aber auch der Abu Dhabi-Deal werde daran wenig ändern, so die Hoyer-Gruppe. Denn es sei enorm aufwendig und damit auch sehr teuer, den Kraftstoff per Schiff über die Meere zu schippern. Das Zapfen aus einer russischen Pipeline sei wesentlich einfacher. So müssen wir alle leider zunächst einmal froh sein, überhaupt Sprit zu bekommen und müssen uns vermehrt auf die „Happy Hour“ an der Tanke konzentrieren. Jens Wieters