Visselhöveder Bauprojekt Gartenstraße-Süd in der Detailplanung

Von: Jens Wieters

Der Eigentümer des Wohnbereichs Gartenstraße-Süd (ehemalige Altensiedlung) hat offenbar im Vorgriff auf die BUND-Kritik bereits 23 neue Bäume gepflanzt. © Wieters

Die Pläne eines Investors, an der Gartenstraße-Süd, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, haben den Visselhöveder Bauausschuss passiert.

Visselhövede – Die Pläne eines Investors aus Verden, auf dem Gelände hinter der früheren Visselhöveder Altensiedlung an der Gartenstraße-Süd, ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen zu bauen, haben jetzt den Bauausschuss passiert. Im Vorfeld war es bei der Vorstellung der Zeichnungen zu einigen Irritationen gekommen, weil das gesamte Gelände überplant wurde. So waren Doppel- und Reihenhäuser und auch ein weiteres Mehrfamilienhaus dort zu sehen, wo jetzt noch die kleinen Reihenapartments stehen, in denen überwiegend Einzelpersonen wohnen.

„Aber das wurde nur gemacht, um das gesamte Areal zu beplanen. Der Investor hat sich vertraglich verpflichtet, an den Bestandsgebäuden mindestens fünf Jahre nicht zu rütteln, und ob danach etwas dort baulich geschieht, ist noch lange nicht klar“, betonte Burkhard Lichtblau vom Bremer Planungsbüro Instara.

In den weiteren Gesprächen mit dem Investor werde die Visselhöveder Verwaltung auch „rausholen, was rauszuholen geht“, versprach Brunhilde Arps von der städtischen Bauverwaltung. Ziel der Planung sei es nämlich, den vorhandenen sozial verträglichen Wohnraum zu erhalten. Dazu habe sich der Vorhabenträger mit einem städtebaulichen Vertrag auch verpflichtet. Das Konzept des Architekten sieht eine mögliche langfristige Nutzung des Plangebietes vor.

Ebenfalls sei es Ziel der vorliegenden Planung, eine bereits bestehende Wohnsiedlung planungsrechtlich abzusichern und die Möglichkeit zu geben, die künftige Bebauung einer Freifläche moderat und dem Grundsatz des flächensparenden Umgangs mit Grund und Boden entsprechende zu erweitern.

Planer kontert BUND-Kritik

Aber nicht nur um den eigentlichen Bau gab es vor der Sitzung einige Diskussionen. Denn die BUND-Kreisgruppe Rotenburg hatte kritisiert, dass mindestens 52 Bäume gefällt werden müssten, wenn das Vorhaben so wie geplant umgesetzt werde. „Dieser Umstand hat erhebliche Auswirkungen auf das Klima vor Ort“, so der BUND in seiner schriftlichen Stellungnahme.

„Dass über 50 Bäume zwingend gefällt werden müssen, ist nicht Bestandteil der vorliegenden Planung“, konterte Lichtblau. Es handele sich bei der Grünfläche um eine Hanglage und die Bäume befinden sich im Randbereich des geplanten Mehrfamilienhauses. „Derzeit ist seitens des Antragstellers lediglich die Beseitigung einiger weniger Einzelbäume im östlichen Bereich des Plangebietes vorgesehen, die mit dem konkreten Bauvorhaben eines Mehrfamilienhauses nicht vereinbar sind.“

Für alle weiteren, nicht festgesetzten Grünstrukturen bestünde also kein konkreter Anlass zur Beseitigung. Im Zuge der Pflege des Orts- und Landschaftsbildes habe der Vorhabenträger entlang der Stichstraße gerade 23 neue Bäume gepflanzt, die in dem Bestandsaufmaß noch nicht einmal auftauchen würden. „Der Erhalt von weiteren Bäumen, neben den bereits im Bauleitverfahren festgesetzten, wird auf freiwilliger Basis über das erforderliche Maß hinaus durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und der Stadt Visselhövede geregelt“, erläuterte Lichtblau. Der Vorhabenträger signalisiere somit, dass ihm der Baumbestand und die Pflege sowie der Erhalt eines angenehmen und gesunden Wohnklimas nicht egal sei. Im Übrigen seien die Büsche und Bäume noch nie durch entsprechende Festezungen geschützt gewesen und hätten entfernt werden dürfen. Das habe der Eigentümer nicht getan und werde es auch weiterhin nicht tun.

Für Bürgermeister AndréLüdemann steht bei aller Diskussion vor allem im Fokus, dass dort „günstiger Wohnraum“ geschaffen werde, und „wir froh sein sollten, dass es diese Investoren gibt“.