Der Hausmeister für Kettenburg

Kettenburgs Ortsvorsteher Tobias Mundt ist froh, dass junge Familie aus der Ortschaft zurzeit Bauplätze zur Verfügung haben. © Leeske

Tobias Mundt ist der neue Ortsvorsteher Kettenburgs. Er hat viele Ideen, wie man das 285-Seelen-Dorf weiterentwickeln kann.

Kettenburg – Gleich mehrere Projekte stehen im Visselhöveder Ortsteil Kettenburg kurz vor der Fertigstellung oder sind bereits beendet. Die Fäden dafür laufen beim Ortsvorsteher Tobias Mundt zusammen. Er hat Pamela Helmke beerbt und hat bereits einige Ideen im Hinterkopf, wie man auch solch kleinere Gemarkungen „ein Stück weit mehr nach vorne bringen kann“.

Von ihnen erzählt er in unserer kleinen Serie über die Ortsvorsteher der kleinen Dörfer der Stadt. „Ich bin wie der Hausmeister für Kettenburg. Überall, wo es drückt und kneift, muss ich ran“, fasst er seine Funktion als Bindeglied zwischen Bürgern und Stadtverwaltung zusammen.

Aktuell wird gerade das kleine Neubaugebiet am Schützenhaus mit den sechs Bauplätzen erschlossen. „Die begehrten Grundstücke sind alle schon an Einheimische vergeben. Leider musste wegen des Mindestabstands zu einem möglichen Sandabbaugebiet die ursprünglich angedachten acht Grundstücke um zwei reduziert werden“, berichtet Mundt.

Eine Besonderheit sei, dass die Stadt dieses Baugebiet selber entwickelt habe. „Das hat gut geklappt und es gab eine gute Kommunikation mit dem Rathaus“, erinnert sich Mundt an den Anfang der Planungen. Außerdem habe man gleich Leerrohre für Glasfaseranschlüsse bis an die Grundstücke verlegt. „Da wurde mitgedacht“, so der Softwareentwickler, der berufsbedingt schon einen Blick aufs schnelle Internet hat. Weiter werde der Spielplatz in das neue Baugebiet verlegt und nach Bedürfnissen der jungen Kettenburger im Rahmen des Möglichen ausgestaltet. Dazu gab es ein Treffen mit den Müttern des Kettenburger Nachwuchses, um die Wünsche einfließen zu lassen. So sollen auch Geräte für etwas ältere Kinder erstellt werden.

„Wir haben eine sehr aktive Dorfjugend“, stellt er fest. Mit Schützenverein und Feuerwehr gebe es weitere Fixpunkte im Dorfleben, die für viel Zusammenhalt sorgen würden. „Die Feuerwehr ist wie der Schützenverein der wichtige soziale Treffpunkt des Ortes“, so Mundt. Er freut sich auch immer noch „über die herzliche Aufnahme in der Dorfgemeinschaft“, als er 2015 ins Dorf gezogen war.

Der Umbau und die Sanierung des Schützenhauses mit Hilfe von Fördermitteln der EU und viel Eigenleistung sei zu seiner Begeisterung mit Bravour noch vor seiner Amtszeit beendet worden und „immer noch ein Meilenstein“ für Kettenburg.

285 Einwohner Im kleinen Visselhöveder Ortsteil Kettenburg leben aktuell 285 Einwohner auf einer Fläche von 12,5 Quadratkilometern. Die Restgebäude, die dem Ort den Namen gaben, wurde 1960 abgerissen. Bis zur Gebietsreform 1974 gehörte Kettenburg politisch zum Landkreis Fallingbostel.

Nun stünden aber weitere Vorhaben bei ihm auf dem Zettel, so der Neubau des Feuerwehrhauses. Als parteiloses Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion wolle er dabei die Interessen von Kettenburg gut vertreten und die Dorfbewohner über die Entscheidungsprozesse informieren.

Außerdem liege ihm am Herzen, den Sparklub wiederzubeleben. Vielleicht könne man mit Gewinnen aus diesem Klub gemeinsame Projekte wie eine Fotovoltaikanlage auf großen Dachflächen anstoßen.

Weiter will er Ideen sammeln, um vier alte Hofgebäude in Kettenburg mit einem nachhaltigen Konzept für eine Wohnnutzung zu erhalten. „Da bin ich für guten Input dankbar“, setzte er auf Mitwirkung der Kettenburger.